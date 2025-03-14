Как отчитаться за экосбор, конференция о налоговом мониторинге, ценообразование во внутригрупповых сделках и налоговые льготы в ФОТ. Обзор мероприятий с 16 по 31 марта

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17 марта. Экосбор 2025: новые обязанности, ставки и отчетность для производителей и импортеров
Время: с 12:00 до 13:30
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Обновление перечня товаров и упаковки.
Перенос ответственности за упаковку.
Изменение форм отчетности по экологическому сбору.
Корректировка норматива утилизации и ставки платы по экосбору.
Практические вопросы по заполнению форм.
Ответы на вопросы.
19 марта. Трансфертное ценообразование 2025: обзор изменений в законодательстве, состав отчетности, кейсы
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Основные изменения в законодательстве.
Состав отчетности по контролируемым сделкам в 2025 году.
Тренды при проверке цен.
Наш опыт.
19 марта. Путь в налоговый мониторинг
Время: с 10:30 до 15:30
Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, oф.
Стоимость: бесплатно
С чего начать путь к налоговому мониторингу.
Как организовать электронное хранилище документов.
Система хранения электронных документов (СХЭД) для налогового мониторинга.
Подготовка системы внутреннего контроля.
Внедрение витрины данных.
Подготовка к интеграции с АИС «Налог-3».
Выгоды перехода на налоговый мониторинг.
Как вступать в налоговый мониторинг в 2025 году.
19 марта. Самые распространенные ошибки в отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора
Время: 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Частые ошибки при применении новых стандартов: Основные средства (ФСБУ 6), Капвложения (ФСБУ 26), Аренда (ФСБУ 25) и НМА (ФСБУ 14).
На что обратить внимание перед составлением годовой отчетности: от оформления документов до сложностей с новыми стандартами.
ТОП ошибок в бухотчетности за 2024 год. Как исправить ошибки в соответствии с ПБУ 22/2010.
25 марта. Контур.Экстерн с нуля: лайфхаки для легкого старта работы
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как настроить Контур.Экстерн под свои задачи.
Как перенести отчетность из других систем.
Обзор полезных возможностей и лайфхаков сервиса.
26 марта. Налоговые льготы в фонде оплаты труда
Время: с 10:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Правовое обоснование льготы.
Процесс внедрения дополнительных компенсаций.
Сопровождение проекта.
Часто задаваемые вопросы.
Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.
Стоимость: бесплатно
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование.
Выбор оптимальной формы финансирования.
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент.
Антикризисное управление.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 19 990 ₽
Глава 1. Первые шаги в системе.
Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.
Глава 3. Процесс закупки.
Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.
Новая модель признания выручки, договора с покупателями.
Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.
Основные средства. Нематериальные активы.
Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Финансовый учет (МСФО).
«Управленческий учет».
«Налоги, Право».
«Аудит МСА».
«Финансовый менеджмент».
Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.
ИТ-компания: что нужно знать бухгалтеру, юристу и руководителю для применения льгот
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 14 700 ₽
ИТ-аккредитация. Меры государственной поддержки ИТ.
Налоговые и неналоговые льготы.
Аккредитация ИТ-компании.
Создание и монетизация объектов интеллектуальной собственности.
Контроль соответствия требованиям ИТ-КОМПАНИИ. Защитный файл.
Квест: «Кнопка заказов»
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 3 500 ₽
Этап 1 — Определите свою нишу и упакуйте себя в онлайне.
Этап 2 — Создание уникального предложения.
Этап 3 — Поиск клиентов онлайн.
Этап 4 — Коммуникация с клиентом.
Этап 5 — Закрытие сделки.
Интенсив: «Как бухгалтеру легко выйти в онлайн на 100 тыс. рублей регулярно»
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Видео 1 — Узнаете почему клиенты не платят Вам дорого.
Видео 2 — Что мешает зарабатывать больше?
Видео 3 — Научитесь дорого продавать свои бухгалтерские услуги.
Видео 4 — Поймете как создать поток платежеспособных клиентов.
ВЭД: внешнеэкономическая деятельность для бухгалтера
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 27 400 ₽
Модуль 1. Теория ВЭД.
Модуль 2. Отражение ВЭД в 1С.
НДС: от понятия до декларации к реформе 2025
Время: —
Формат: онлайн
Стоимость: 14 700 ₽
Программа тарифа «НДС: российские контрагенты».
Дополнительно на тарифе «НДС: российские и иностранные контрагенты».
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