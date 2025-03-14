Обзоры для бухгалтера

Как отчитаться за экосбор, конференция о налоговом мониторинге, ценообразование во внутригрупповых сделках и налоговые льготы в ФОТ. Обзор мероприятий с 16 по 31 марта

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

17 марта. Экосбор 2025: новые обязанности, ставки и отчетность для производителей и импортеров

Время: с 12:00 до 13:30

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  • Обновление перечня товаров и упаковки.

  • Перенос ответственности за упаковку.

  • Изменение форм отчетности по экологическому сбору.

  • Корректировка норматива утилизации и ставки платы по экосбору.

  • Практические вопросы по заполнению форм.

  • Ответы на вопросы.

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19 марта. Трансфертное ценообразование 2025: обзор изменений в законодательстве, состав отчетности, кейсы

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Основные изменения в законодательстве.

  2. Состав отчетности по контролируемым сделкам в 2025 году.

  3. Тренды при проверке цен.

  4. Наш опыт.

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19 марта. Путь в налоговый мониторинг

Время: с 10:30 до 15:30

Формат: онлайн, офлайн, г. Москва, Космодамианская набережная, 52, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. С чего начать путь к налоговому мониторингу.

  2. Как организовать электронное хранилище документов.

  3. Система хранения электронных документов (СХЭД) для налогового мониторинга.

  4. Подготовка системы внутреннего контроля.

  5. Внедрение витрины данных.

  6. Подготовка к интеграции с АИС «Налог-3».

  7. Выгоды перехода на налоговый мониторинг.

  8. Как вступать в налоговый мониторинг в 2025 году.

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19 марта. Самые распространенные ошибки в отчетности за 2024 год: опыт и советы аудитора

Время: 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Частые ошибки при применении новых стандартов: Основные средства (ФСБУ 6), Капвложения (ФСБУ 26), Аренда (ФСБУ 25) и НМА (ФСБУ 14).

  2. На что обратить внимание перед составлением годовой отчетности: от оформления документов до сложностей с новыми стандартами.

  3. ТОП ошибок в бухотчетности за 2024 год. Как исправить ошибки в соответствии с ПБУ 22/2010.

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25 марта. Контур.Экстерн с нуля: лайфхаки для легкого старта работы

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как настроить Контур.Экстерн под свои задачи.

  2. Как перенести отчетность из других систем.

  3. Обзор полезных возможностей и лайфхаков сервиса.

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26 марта. Налоговые льготы в фонде оплаты труда

Время: с 10:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Правовое обоснование льготы.

  2. Процесс внедрения дополнительных компенсаций.

  3. Сопровождение проекта.

  4. Часто задаваемые вопросы.

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Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

  2. Практическое Бюджетирование.

  3. Выбор оптимальной формы финансирования.

  4. Дивидендная политика компании.

  5. Управление оборотным капиталом компании.

  6. Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.

  7. Анализ инвестиционных проектов.

  8. Риск-менеджмент.

  9. Антикризисное управление.

  10. Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

  11. Управленческий учет в отдельной компании.

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SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: 19 990 ₽

Программа:

  1. Глава 1. Первые шаги в системе.

  2. Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.

  3. Глава 3. Процесс закупки.

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Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.

  2. Новая модель признания выручки, договора с покупателями.

  3. Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.

  4. Основные средства. Нематериальные активы.

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Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый учет (МСФО).

  2. «Управленческий учет».

  3. «Налоги, Право».

  4. «Аудит МСА».

  5. «Финансовый менеджмент».

Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.

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ИТ-компания: что нужно знать бухгалтеру, юристу и руководителю для применения льгот

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 14 700 ₽

Программа:

  1. ИТ-аккредитация. Меры государственной поддержки ИТ.

  2. Налоговые и неналоговые льготы.

  3. Аккредитация ИТ-компании.

  4. Создание и монетизация объектов интеллектуальной собственности.

  5. Контроль соответствия требованиям ИТ-КОМПАНИИ. Защитный файл.

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Квест: «Кнопка заказов»

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 3 500 ₽

Программа:

  1. Этап 1 — Определите свою нишу и упакуйте себя в онлайне.

  2. Этап 2 — Создание уникального предложения.

  3. Этап 3 — Поиск клиентов онлайн.

  4. Этап 4 — Коммуникация с клиентом.

  5. Этап 5 — Закрытие сделки.

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Интенсив: «Как бухгалтеру легко выйти в онлайн на 100 тыс. рублей регулярно»

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Видео 1 — Узнаете почему клиенты не платят Вам дорого.

  2. Видео 2 — Что мешает зарабатывать больше?

  3. Видео 3 — Научитесь дорого продавать свои бухгалтерские услуги.

  4. Видео 4 — Поймете как создать поток платежеспособных клиентов.

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ВЭД: внешнеэкономическая деятельность для бухгалтера

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 27 400 ₽

Программа:

  1. Модуль 1. Теория ВЭД.

  2. Модуль 2. Отражение ВЭД в 1С.

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НДС: от понятия до декларации к реформе 2025

Время:

Формат: онлайн

Стоимость: 14 700 ₽

Программа:

  1. Программа тарифа «НДС: российские контрагенты».

  2. Дополнительно на тарифе «НДС: российские и иностранные контрагенты».

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