Как скорректировать оплату поставщику на курсовую разницу

Если организация платит поставщику в валюте, то необходимо корректно определять ее курс в соответствии с данными ЦБ. Разбираемся, как скорректировать оплату на курсовую разницу.

Ситуация: поставщик получил оплату от клиента по курсу на дату оплаты. Однако в УПД зафиксирована цена на дату отгрузки, из-за чего появилось расхождение.

В случае 100% предоплаты стоимость товара определяется по курсу, который действовал на момент оплаты. В таком случае курсовые разницы не возникают.

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Если по договору предусмотрена оплата после отгрузки товара, то стоимость рассчитывается по курсу ЦБ, действовавшему на дату перехода права собственности на товар согласно п. 5 ПБУ 3/2006.

При постоплате возникает задолженность покупателя за поставленный товар. В момент погашения происходит переоценка дебиторской задолженности по курсу ЦБ на день оплаты по п. 7 ПБУ 3/2006 и п. 8 ст. 271 НК.

Из-за того, что на дату погашения задолженности покупателем курс изменился, возникает курсовая разница. Она учитывается в прочих доходах или расходах.

У поставщика положительная курсовая разница отражается проводками: Дт 62 — Кт 91.01. Отрицательная отражается так: Дт 91.02 — Кт 62.

Таким образом за счет начисления курсовых разниц задолженность покупателя корректируется, поэтому в акте сверки данные будут совпадать с суммой покупателя. Изменения в УПД при этом вносить не нужно, так как выручка не пересчитывается.