Можно ли считать товарный знак и патент на изобретение нематериальными активами

Если у организации есть товарный знак, а также патенты на изобретения, то эти объекты нужно отражать в бухгалтерском и налоговом учетах. Разбираемся, считаются ли они нематериальными активами.

В случае, если товарный знак организация разрабатывает самостоятельно (то есть не приобретает у другой компании), то в соответствии с ФСБУ 14/2022 такие объекты не считаются НМА. Их балансовую стоимость нужно списывать на счет 84 в межотчетную дату.

А вот патенты на изобретения и полезную модель относятся к нематериальным активам. Однако если организация установила в учетной политике лимит для НМА, и первоначальная стоимость меньше этого лимита, то при переходе на ФСБУ 14/2022 балансовая стоимость таких НМА списывается на счет 84.

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