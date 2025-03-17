Как организации на УСН 6% учитывать доходы по продажам на Ozon

Организациям на УСН, которые торгуют на маркетплейсе, необходимо корректно отражать доход: вычитать стоимость возвращенных товаров и учитывать услуги онлайн-площадки. Рассказываем, как это сделать.

В отчете о реализации доход организации вычисляется так: столбик 5 «Реализовано на сумму» складывается со Столбиком 6 «Выплаты по механикам лояльности». Из этой суммы вычитается Столбик 13 из раздела возвраты «Возвращено на сумму» и «Выплаты по механикам лояльности».

Разберитесь с учетом доходов и расходов на маркетплейсе на онлайн-курсе «Бухгалтерия маркетплейса: учет, налоги, 1С». Программа обновлена с учетом нововведений в НК: теперь в курсе есть уроки по УСН и АУСН и работе с НДС на упрощенке. Сейчас курс можно купить со скидкой 74% за 4 200 рублей вместо 16 350 рублей.

Столбик 7 «Баллы за скидки» не является доходом. Так как на сумму баллов уменьшается стоимость комиссии и некоторых услуг маркетплейса. Баллы становятся доходом только в случае, если Ozon выставит Акт о премии за расчеты баллами.

По отчету о выкупленных товарах доходом служит общая сумма «Итого к начислению».

Компенсация за потерю товаров по вине маркетплейса тоже считается доходом по УСН. Однако в этом случае дата дохода определяется на день получения денег на расчетный счет, так как в этой операции физлица не принимают участия, а задействованы только маркетплейс и продавец. Сумму такой компенсации можно учесть как внереализационный доход или прочий доход.