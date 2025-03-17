Звонят с номера банка и просят предоставить конфиденциальные данные. Что делать

Киберпреступники все чаще маскируют свой номер под официальные номера различных компаний и ведомств. Разбираемся, как не попасться на уловки мошенников.

Аферисты могут позвонить не только от имени финансовой компании, но и прокуратуры, налоговой службы, Банка России и других организаций.

Таким образом мошенники пытаются вывести человека из равновесия, застать врасплох. Но как только с вами начинают говорить про деньги, кладите трубку. Позвоните по официальному номеру своего банка и уточните, все ли в порядке с вашими счетом и картой.

Почему стоит положить трубку и набрать официальный номер банка самому

Даже если у вас на телефоне высветился знакомый номер банка, ни в коем случае не делайте на него обратный звонок. Наберите номер горячей линии банка вручную. Телефон горячей линии можно найти на обратной стороне банковской карты или на официальном сайте банка.

Такая бдительность может показаться параноидальной. Но в последнее время киберпреступники все чаще подделывают официальные телефонные номера банков, чтобы обмануть их клиентов.

Мошенники используют специальное программное обеспечение, которое помогает скрыть настоящий номер звонящего, при этом на телефоне человека отражается официальный номер банка. Обычно преступник обращается к собеседнику по имени и отчеству, может назвать фамилию и даже номер и срок действия карты.

Эти сведения мошенники, как правило, получают заранее из открытых источников, например из социальных сетей, и с помощью фишинга.

Даже если информация звучит очень правдоподобно, лучше перестраховаться и позвонить в банк самому, чтобы общаться точно с его сотрудником, а не с преступником.

Чаще всего обманщики звонят поздно вечером, ночью или ранним утром в выходные дни, когда человек спит и не может быстро сориентироваться. Преступник представляется сотрудником банка и сообщает о подозрительной операции, которая требует немедленных действий со стороны клиента.

Мошенники хорошо знакомы с психологией: говорят быстро и уверенно, используют профессиональные термины, нередко фоном включают звуки, имитирующие работу оживленного колл-центра. Все это помогает им втереться в доверие к клиенту банка и сделать так, что он потеряет бдительность.

При этом они торопят и запугивают клиента, давят на его эмоции и уверяют, что случится что-то непоправимое.

Например, обманщики говорят, что по карте проводится подозрительный платеж на крупную сумму и чтобы его остановить, нужно срочно сообщить данные карты, ПИН-код или одноразовый пароль из СМС-сообщения. Если человек колеблется или отказывается их назвать, ему угрожают, что деньги с его карты прямо сейчас уйдут к мошенникам.

Если преступникам удается узнать нужную им информацию, они получают доступ к счету и снимают с него все деньги.

Как защитить свои деньги от мошенников

Если клиент сам сообщит преступникам секретную информацию, которую нельзя разглашать, вернуть деньги через банк не получится. Поэтому стоит придерживаться основных правил безопасности, чтобы не поддаться на уловки мошенников и не потерять деньги: