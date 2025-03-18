Как ИП получить больничный

ИП вправе получать такие же пособия, которые полагаются сотрудникам. Разбираемся, как предпринимателю получить оплачиваемый больничный.

Чтобы больничный лист для ИП стал оплачиваемым, необходимо застраховаться в СФР в части взносов на случай временной нетрудоспособности и материнства (ВНиМ). Для этого необходимо:

Направить заявление в территориальное отделение СФР о вступлении в правоотношения по обязательному соцстрахованию на случай ВНиМ (форма в приложении № 1 к Административному регламенту, утв. приказом ФСС от 22.04.2019 № 216). Подать заявление лично в СФР, направить его почтой, воспользоваться порталом «Госуслуги» или принести в ближайший офис МФЦ. Уплатить взносы на ВНиМ до конца года, чтобы со следующего начать получать пособие.

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Расчет уплачиваемой суммы ведется исходя из стоимости страхового года: МРОТ × 12 × 2,9%. То есть, чтобы ИП получать больничный в 2025 году, до 31 декабря 2024 года нужно было перевести в СФР 6 696,22 руб. Чтобы получать больничный в 2026 году ИП должен заплатить до конца текущего года 7 809, 12 руб.