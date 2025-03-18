Российский IT-дайджест: 10–16 марта 2025

В первом выпуске: импортонезависимый документооборот, удобные интеграции с 1С, интеллектуальная автоматизация и переход бизнеса на data-driven управление.
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Softline обновила «Цитрос ЮЗЭДО» под новые правила УСН
ГК Softline, разработчик импортонезависимых бизнес-приложений для государственных и корпоративных клиентов, сообщает о поддержке новых правил работы по УСН в «Цитрос ЮЗЭДО». Последняя версия системы юридически значимого электронного документооборота уже поставлена заказчикам и учитывает новые положения Налогового кодекса.
«Битрикс24» интегрировался с «1С» для построения BI-отчетов
«Битрикс24» добавил возможность строить консолидированные BI-отчеты с «1С». Коннекторы к внешним источникам данных позволяют строить крупные PnL- и маркетинговые отчеты. Это необходимо для крупного бизнеса и СМБ-сегмента, чтобы экономить ресурсы команды и затраты на интеграцию аналитики.
«КорусКонсалтинг» запускает новую компанию Roxit
«КорусКонсалтинг» создал дочернюю компанию Roxit. Предприятие предложит российскому бизнесу комплекс ИТ-услуг: от стратегического и операционного консалтинга до выбора технологических решений и реализации сложных ИТ-проектов под ключ. Специалисты Roxit будут заниматься аудитом и оптимизацией операционной модели бизнеса, построением процессов финансового и кадрового учета, а также помогать компаниям переходить к data-driven методологии управления.
Softline улучшила ИИ-платформу Robin и виртуального помощника
ГК Softline обновила платформу интеллектуальной автоматизации Robin и виртуального помощника «Robin.Ассистент». В новой версии улучшен пользовательский интерфейс и архитектура продуктов, добавлена функциональность для создания и оркестрации программных роботов, улучшены ИИ-инструменты. ГК Softline усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов и ИИ-сервисах.
Sitronics Group предложила решение по кастомизации ERP в 1С
Sitronics Group предлагает свой вариант кастомизации ERP-систем в 1С с минимизацией изменений в основном функционале типовой программы. Такая доработка прикладных решений позволяет адаптировать внедренные системы под конкретные задачи заказчиков и их бизнеса, не влияя на получение обновлений от вендора. С помощью расширений можно разработать новую функциональность, настроить интеграции с внешними системами, оптимизировать бизнес-процессы за счет детализации и адаптировать систему под новые задачи, не затрагивая основное предназначение.
Автор: Борис Мальцев
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Если у вас есть идеи, как еще назвать наш еженедельный дайджест российских ИТ-компаний — пишите в комментариях. Самые интересные варианты обязательно рассмотрим!