Российский IT-дайджест: 10–16 марта 2025

Sitronics Group предлагает свой вариант кастомизации ERP-систем в 1С с минимизацией изменений в основном функционале типовой программы. Такая доработка прикладных решений позволяет адаптировать внедренные системы под конкретные задачи заказчиков и их бизнеса, не влияя на получение обновлений от вендора. С помощью расширений можно разработать новую функциональность, настроить интеграции с внешними системами, оптимизировать бизнес-процессы за счет детализации и адаптировать систему под новые задачи, не затрагивая основное предназначение.

Автор: Борис Мальцев