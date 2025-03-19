Как отразить в бухгалтерском учете события после отчетной даты

Если события происходят после отчетной даты, то они отражаются в соответствии с одноименным ПБУ 7/98. Разбираемся в порядке учета.

Ситуация: организация находится в процессе формирования бухотчетности за 2024 год. Она получила иск от контрагента по взысканию компенсации. Кроме того после утверждения отчетности планируется провести выплату дивидендов. Как правильно отразить события в отчетности?

ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» должны применять все организации. Согласно п. 3 ПБУ 7/98 событие после отчетной даты (СПОД) — факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год.

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Примером СПОД считается объявление годовых дивидендов по результатам деятельности акционерного общества за отчетный год. Все, что случилось позднее: между подписанием бухгалтерской отчетности и ее утверждением, к событиям после отчетной даты уже не относится.

В ПБУ 7/98 выделено две группы СПОД с разным порядком отражения:

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность. Последствия таких существенных событий отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных за год заключительными оборотами отчетного периода. События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация вела свою деятельность. Данные факты не влияют на показатели годового отчета, поэтому никакие записи в бухгалтерском учете в отчетном периоде не производятся. Они раскрываются в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Если иск от контрагента по возмещению ущерба и штрафным санкциям появился в 2025 году, то это свидетельствует о вновь возникших ситуациях. При существенности иска о событии следует сообщить в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Объявление дивидендов к выплате за отчетный год также относится к группе событий, которые возникли после отчетной даты. Поэтому это тоже нужно указать в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.