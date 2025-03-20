Учетная политика (УП) — это единый свод правил для ведения бухгалтерского и налогового учета в компании. Организации формируют этот документ, чтобы выработать общую методологию учета и стандартизировать формы документов.

Установленные правила применяются как в самой организации, так и во всех ее дочерних подразделениях. Например, организация выносит в приложение к УП формы первичных документов. Можно взять унифицированные бланки или разработать собственный вариант. Единообразие документов упрощает взаимодействие внутри компании и документооборот с ее структурными подразделениями.

Есть два вида учетной политики — для целей налогового и бухгалтерского учета.