Что такое учетная политика
Учетная политика (УП) — это единый свод правил для ведения бухгалтерского и налогового учета в компании. Организации формируют этот документ, чтобы выработать общую методологию учета и стандартизировать формы документов.
Установленные правила применяются как в самой организации, так и во всех ее дочерних подразделениях. Например, организация выносит в приложение к УП формы первичных документов. Можно взять унифицированные бланки или разработать собственный вариант. Единообразие документов упрощает взаимодействие внутри компании и документооборот с ее структурными подразделениями.
Есть два вида учетной политики — для целей налогового и бухгалтерского учета.
Кто и зачем составляет учетную политику
Обязанность по составлению учетной политики возлагается на сотрудника, наделенного соответствующими полномочиями. Как правило, формирование учетной политики для целей бухгалтерского и налогового учета — это зона ответственности главного бухгалтера. Иногда для составления УП подключают аудиторов.
Задача руководителя — утвердить приказом или распоряжением применение учетной политики в хозяйственной деятельности.
В малых и средних организациях ведением бухгалтерского учета может заниматься сам руководитель, соответственно он берет на себя и обязанность по составлению учетной политики.
УП составляют организации независимо от своих масштабов — малые, средние и крупные.
Юридические лица разрабатывают политику для налогового и бухгалтерского учета.
ИП — только для налогового, но при необходимости могут составить УП и для бухгалтерского учета, законом это не запрещено.
При составлении учетной политики необходимо руководствоваться следующими нормативами:
основные НПА в области бухучета (ФСБУ);
Зачем составлять УП. Правильно составленная учетная политика организации снижает риски ошибок в документации и отчетности. А грамотный учет позволяет анализировать показатели бизнеса, формировать финансовую отчетность и принимать верные стратегические и управленческие решения.
Стандартизация правил учета упрощает решение внутренних проблем. Если уволится главный бухгалтер, то передать учет новому сотруднику будет не так проблематично.
УП не предоставляется в налоговую в рамках отчетности, но ее может запросить ФНС при проверке. Если не предоставить по запросу учетную политику, то компании и причастным лицам грозят штрафы.
Структура учетной политики
Учетная политика организации включает в себя три раздела:
Организационно-документальный раздел.
Раздел для целей бухучета.
Раздел для целей налогового учета.
Если ИП воспользовался своим правом не составлять политику по бухучету, то структура его документа будет состоять только из двух разделов — без раздела для бухучета.
Сколько нужно политик, если компания ведет и бухгалтерский, и налоговый учет? Организация может разработать одну УП и описать в ней правила для НУ и БУ, или каждый вид учета вынести в отдельную учетную политику.
Какие сведения содержатся в организационно-документальном разделе:
сотрудник, наделенный полномочиями вести учет;
выбранный способ ведения учета;
рабочий план счетов;
формы первичной документации;
ФИО и должности лиц с правом подписи первичных документов;
график документооборота;
порядок и сроки проведения инвентаризации.
В приложениях к политике содержатся формы первичных документов и регистров, план счетов.
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
Составить учетную политику для бухучета необходимо в течение 90 дней после регистрации бизнеса. Применяется УП со дня внесения сведений в ЕГРИП / ЕГРЮЛ.
Раздел
Примечание
Доходы и расходы
Определяется порядок признания выручки и расходов, распределение расходов на прямые и косвенные, управленческие и коммерческие и так далее
Учет ТМЦ
Прописываются единицы продукции, материалов, инвентаря, методы их учета и списания, переоценка и другие особенности
Учет основных средств
Указывается первоначальная стоимость ОС, сроки полезного использования, порядок переоценки, правила начисления амортизации, расходы на ремонт и обслуживание ОС
Фонды и резервы
Порядок создания резервных фондов (если такие фонды будут использоваться), оценочные обязательства
Учет налога на прибыль
Компании на ОСНО руководствуются ПБУ 18/02. Небольшие компании могут не применять данное ПБУ, это тоже следует отразить в политике
Сведения о промежуточной бухгалтерской отчетности
Прописывается необходимость промежуточной отчетности в соответствии с учредительными документами организации, например, в случае дивидендных выплат
УП для бухучета также включает в себя учет расходов на производство, порядок выплат работникам, учет кредитных обязательств.
Учетная политика для целей налогового учета
Учетная политика для целей налогового учета составляется при регистрации бизнеса, но не позднее окончания первого налогового периода. Действовать она начинает сразу после регистрации бизнеса.
Раздел
Примечание
Метод признания доходов и расходов
Указываются методы для учета финансовых операций — метод начисления или кассовый. Например, организации на УСН для признания доходов и расходов в налоговом учете используют кассовый метод
Метод оценки сырья и материалов
Прописывается метод для оценки сырья. Это может быть метод ФИФО, себестоимость или средняя стоимость продукции
Метод амортизации ОС
В данном разделе отражается, будет ли организация при расчете амортизации применять повышающие или понижающие коэффициенты
Регистры для налогового учета
Организация указывает, какими регистрами пользуется при НУ — типовыми или самостоятельно разработанными
Отчетные налоговые периоды
В зависимости от системы налогообложения и вида налога периоды могут отличаться. Например, одни компании платят авансы по налогу на прибыль ежеквартально, другие — ежемесячно
Определение перечня прямых расходов
Выполняется с учетом норм НК или разрабатывается собственный перечень
Учетная политика для НУ также включает в себя долговые обязательства компании (штрафы, пени, проценты), порядок налогового учета для ценных бумаг и т.д.
Требования к оформлению учетной политики организации
Законодательство не устанавливает строгих требований к формату учетной политики. Компания составляет ее самостоятельно, исходя из особенностей своей деятельности.
Для этого необходимо:
Назначить ответственного сотрудника. Это может быть главбух, руководитель подразделения или иной сотрудник, ответственный за ведение бухгалтерского учета.
Определиться с формой УП и содержанием. Разработайте собственный вариант учетной политики или воспользуйтесь общепринятыми формами. Если выбираете второй вариант, то адаптируйте учетную политику под свои хозяйственные операции.
Включить в приложения к УП формы первичной документации, регистров, планов счетов, правила документооборота, порядок контроля хозяйственной деятельности и методологию учета.
Утвердить готовую учетную политику организации. В дальнейшем в документ можно будет внести дополнения.
Утвержденная учетная политика организации применяется последовательно из года в год — каждый раз новый документ не формируют, а только вносят изменения при необходимости. Например, если нужно внести изменения в учетную политику по бухучету, то сделать это нужно до конца текущего года, а начать применять — с 1 января следующего года.
В течение года можно дополнять учетную политику в двух случаях:
Произошли изменения в налоговом законодательстве.
Компания начала вести новый вид деятельности.
Если же в учетной политике компании ничего не меняется, то в приказе прописывается, что будет действовать ранее утвержденная учетная политика без изменений. Такой приказ достаточно издать в декабре текущего года.
Штрафы за отсутствие учетной политики в организации
При проверке ФНС может запросить у компании УП, чтобы убедиться в ее наличии и отсутствии расхождений с учетом. Если учетной политики нет или ее не предоставить по запросу налоговой, это может привести к штрафам:
200 руб. — для организации (п. 1 ст. 126 НК);
300–500 руб. — для должностного лица (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).
Штрафы за отсутствие или непредоставление УП небольшие, но сам факт нарушения может создать прецедент для другого административного наказания. Если компания в ходе проверки не предоставит УП, она не сможет доказать, что придерживается выбранных методологий учета. ФНС может доначислить налоги и выписать организации штраф в размере до 40 тыс. рублей (ст. 120 НК).
Как составить учетную политику предприятия в 2025 году: обзор сервисов
Формирование учетной политики может вызывать трудности у руководителей и главных бухгалтеров. Отсутствие единой формы и утвержденных правил усложняет процесс разработки документа. Но есть специальные сервисы и онлайн-конструкторы, в которых можно быстро создать УП путем подбора необходимых инфоблоков.
Клерк.Ру
Конструктор учетной политики «Клерка» — это онлайн-сервис от ведущего сайта Рунета для бухгалтеров, чьи услуги, материалы и разработки с успехом применяют не только бухгалтеры, но и руководители, предприниматели, а также все, кто имеет отношение к сфере финансов.
В конструкторе можно легко и быстро создать учетную политику для бухгалтерского и налогового учета. Просто подбирайте необходимые блоки, проставляя «галочки» напротив нужных формулировок. На сайте «Клерка» можно скачать образцы учетной политики за 2025-й и другие годы для целей БУ и НУ.
По отзывам пользователей конструктор выгодно отличается гибкостью настроек и функционалом. Сервис автоматически показывает, на сколько процентов заполнен документ. Данные сохраняются в черновике сразу после ввода, а сам документ можно предварительно просматривать. Есть возможность выгрузки готовой учетной политики в Word.
Конструктор учетной политики от «Клерка» — это бесплатный инструмент.
Audit-it.ru
Мастер учетной политики — это онлайн-сервис от Audit-it, который предлагает пошаговое конструирование УП. Разработчик предусмотрел 88 блоков с системными подсказками.
Составить учетную политику в сервисе можно не только за текущий год, но и за прошлые периоды, начиная с 2005 года. Составление политики за 2024 и 2025 годы доступны по подписке. Например, годовая подписка без ограничений по использованию обойдется компании в 3 400 рублей.
Бухонлайн
Бухонлайн разработал собственный сервис по формированию учетной политики. На сайте разработчика его можно найти в соответствующем разделе — «Учетная политика». Чтобы воспользоваться инструментом, пользователь должен зарегистрироваться по email или пройти идентификацию через «Вконтакте» или «Одноклассники».
Сформировать документ в сервисе можно отдельно для БУ и НУ. Пользователь последовательно заполняет анкету, а система подбирает подходящий шаблон учетной политики.
Шаблон документа можно выгрузить в Word. Пользователь вручную заполняет недостающие поля с учетом специфики конкретной компании. Функционал сервиса бесплатный.
Контур.Норматив
В онлайн-конструкторе от «Контур.Норматив» можно сформировать политику раздельно в зависимости от целей — УП для целей БУ, УП для целей НУ.
Пользователю предлагается создать документ с нуля или выбрать из готовых шаблонов. Составить учетную политику можно как за 2025 год, так и за прошлые периоды, начиная с 2021 года.
Онлайн-конструктор учетной политики от «Контура» доступен только на платном тарифе. Пользователь заполняет небольшую анкету, а система подбирает шаблон документа на основании предоставленных данных. «Скелет» УП можно сохранить, скачать в Word и дозаполнить недостающие строки.
КонсультантПлюс
Конструктор УП от «Консультант плюс» — это онлайн-сервис с широкими возможностями. В нем можно создать УП с нуля, внести изменения в учетную политику, проверить текущую УП на актуальность.
Пользователь выбирает, для каких целей необходима политика и пошагово заполняет шаблон, следуя системным подсказкам. Готовый документ можно скачать в Word.
Сервис доступен пользователям на платном тарифе. Ознакомиться с возможностями конструктора можно бесплатно в демо-доступе.
При заполнении документа система сигнализирует об ограничениях, рисках и последствиях. По итогу пользователь получает документ, соответствующий законодательству и специфике деятельности компании.
Главная книга
Конструктор УП от разработчика «Главкнига» — простой и понятный онлайн-сервис для формирования политики. Сервис бесплатный и не требует дополнительный регистраций.
На начальном этапе пользователь указывает данные для выбора необходимого шаблона УП — организация (малое или обычное предприятие), режим налогообложения, наличие обособленных подразделений.
При заполнении полей часть сведений необходимо подтвердить нажатием на всплывающие подсказки, а часть — ввести вручную. После формирования политики пользователь может выгрузить УП в формате Word, кликнув по кнопке «Создать».
Главбух
«Главбух» предлагает онлайн-конструктор для формирования учетной политики для целей НУ и БУ. На начальном этапе пользователь выбирает шаблон, исходя из вида деятельности компании — торговля, производство и т.д.
Воспользоваться сервисом могут только зарегистрированные пользователи на оплаченном тарифе. Новым пользователям разработчик дает бесплатный доступ к конструктору на три дня. За это время пользователь должен оценить возможности сервиса и принять решение о необходимости перехода на платный тариф.
ГАРАНТ
Система «Гарант» запустила конструкторы УП отдельно для разных организаций — государственных, коммерческих и некоммерческих. Все три решения работают внутри раздела «Конструктор правовых документов».
Функционал сервисов нацелен на помощь организациям по составлению актуальных УП. Например, коммерческие организации могут проверить, нужно ли вносить изменения в учетную политику. А государственные учреждения могут ознакомиться с изменениями, действующими на дату составления документа.
Воспользоваться конструктором можно после оформления пользовательского доступа к системе «Гарант».
Сравнительная таблица онлайн-сервисов учетной политики 2025
Конструктор
Платный / бесплатный
Нужна ли регистрация
Есть ли демо-доступ
Можно ли внести изменения в УП
Клерк.ру
Бесплатный
Нет
Не требуется
Да
Audit-it.ru
УП за 2005–2023 годы — бесплатно
УП за 2024 и 2025 — платно
Нет
Нет
Да
Бухонлайн
Бесплатный
Да
Не требуется
Да
Контур.Норматив
Платный
Да
Нет
Да
Консультант.Плюс
Платный
Да
Да
Да
Главная книга
Бесплатный
Нет
Не требуется
Да
Главбух
Платный
Да
Да
Да
ГАРАНТ
Платный
Да
Нет
Да
Коротко о важном
Учетная политика организации — это свод внутренних правил для грамотного ведения бухгалтерского и налогового учета.
Юридические лица обязаны вести бухгалтерский и налоговый учет.
Предприниматели — только НУ, а бухгалтерский учет на свое усмотрение.
Формирование учетной политики — это обязанность главбуха, руководителя подразделения или другого лица, уполномоченного вести учет. Нередко организации поручают составление политики аудиторам.
В небольших компаниях вести учет и формировать политику может сам руководитель. В больших организациях обязанность руководителя — издать приказ о применении УП, проверить и утвердить готовый вариант политики.
В законодательстве нет требований по составлению УП. Организация может разработать собственный вариант, руководствуясь НПА в сфере бухучета и НК.
Упростить формирование учетной политики помогают специальные конструкторы, например, конструктор от Клерка. Это понятный и удобный инструмент, который учитывает все изменения в законах и помогает бизнесу грамотно составить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета. Воспользоваться сервисом можно абсолютно бесплатно.
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