Учетная политика по бухгалтерскому учету. Как формировать, что включать и что учесть в 2023 году

Что такое учетная политика организации

Учетная политика – это документ, который полностью отражает особенности ведения бухгалтерского учета в конкретной компании. В нем содержатся все необходимые сведения, включая нормы документооборота, формы используемых в работе регистров и первичных документов, способы учета отдельных операций и т.д.

При составлении учетной политики необходимо руководствоваться Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/2008.

Для чего нужна учетная политика? В-первую очередь, это утверждение порядка и норм ведения учета и документации в рамках конкретной компании (с учетом ее особенностей). При формировании учетной политики необходимо придерживаться установленных законом правил.

При проведении выездных налоговых проверок и камералок инспекторы могут попросить предоставить учетную политику, чтобы убедиться, что компания соблюдала единый подход в отражении операций и придерживалась принципов учета, которые сама же для себя установила.

Как правило,, с учетом вступающих в силу изменений в законодательстве (если их не произошло – вновь утверждать УП не требуется – она продолжает действовать).

Если в течение года произошли изменения, которые влияют на учетную политику (изменился / добавился вид деятельности в организации – к оказанию услуг добавилось производство, или произошли серьезные изменения в законодательстве – поменялись правила учета курсовых разниц), тогда изменения вносятся и в середине года.

Учетная политика содержит принципы, которые отвечают за обеспечение:

отражения в учете всех фактов ведения хозяйственной деятельности;

своевременной фиксации обязательной информации;

соответствия данных аналитики по каждому отчетному периоду.

Есть– для целей налогового и бухгалтерского учета.

Кем формируется учетная политика организации

Учетная политика организации формируется. Данную обязанность можно возложить и на другого сотрудника, который занимается ведением бухгалтерского учета.

Ответственному лицу необходимо проанализировать содержание учетной политики. В документе обязательно отражаются следующие сведения:

Рабочие счета, которыми активно пользуется предприятие с целью ведения учета.

Применение отдельных ФСБУ (стандартов бухгалтерского учета).

Порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных операций – амортизации, принятия к учету / списания материалов, основных средств, порядок отнесения объектов к НМА и др.

Используемые формы первичных документов, а также учетные регистры.

Порядок, согласно которому проводится инвентаризация.

Методики оценки имущественных объектов, а также обязательств.

Порядок документооборота.

Основы контроля за финансовыми операциями.

Другие решения, которые необходимы для правильной организации бухгалтерского учета.

обязан изучить и утвердить готовый документ. Бухгалтеру следует обратить внимание руководства на то, как отдельные элементы политики повлияют на показатели компании. В формировании учетной политики директор обычно участия не принимает, но руководитель. Бухгалтеру следует обратить внимание руководства на то, как отдельные элементы политики повлияют на показатели компании.

К примеру, организация самостоятельно определяет лимит стоимости, по которой будет определять основные средства для целей бухгалтерского учета. Если установить повышенный лимит, то некоторые приобретения (вроде оборудования) могут не попадать в эту категорию и их стоимость будет сразу списываться в расходы. Это с одной стороны будет резко увеличивать текущие издержки, с другой, оборудование не будет отражаться в качестве активов в балансе (что может быть важно для получения инвестиций или кредитования).

Такие моменты как раз лучше обсудить с руководством до утверждения учетной политики.

Кем утверждается учетная политика организации

Для начала применения учетной политики, должен быть выпущен соответствующий. Отсутствие приказа – это отсутствие подтверждения согласия со стороны руководителя. В этом случае, если возникнет спорная ситуация или налоговая решит оштрафовать компанию – директор может сослаться на то, что его вины в ошибках нет, т.к. учетную политику он не утверждал.

После принятия УП, использовать ее требования, положения и нормы обязаны все филиалы, которые входят в компанию. Месторасположения подразделений не имеет значения.

Формировать учетную политику удобно с помощью онлайн-конструктора . В нем можно выбрать те пункты, которые бухгалтер хочет включить в УП и исключить ненужные. Готовая учетная политика выгружается в Word и ее можно распечатать.

Структура учетной политики

Под учетной политикой организации понимается совокупность методов и способов ведения учета. УП формируется так, как удобно компании, ее структура тоже остается на усмотрение бухгалтера, основные разделы, которые нужно предусмотреть – мы описали ниже в таблицах.

Основные разделы учетной политики:

Организационно-документальный раздел.

Методологию ведения бухгалтерского учета.

Методологию ведения налогового учета.

разбит на несколько подразделов: ответственный за ведение учета, используемые формы учета, используемые формы первичной документации, перечень должностей, которые имеют право подписи первичных документов и рабочий план счетов.

Дополнительно, организационно-документальный раздел представлен формой бухгалтерских регистров, графиком документооборота и порядком проведения инвентаризации.

Не последнее место в структуре учетной записи занимает методология ведения бухгалтерского учета.

Методология ведения бухгалтерского учета

Подразделы Описание Доходы и расходы Необходимо прописать порядок признания расходов и выручки, распределение разных видов расходов (прямые / косвенные), какие расходы относятся к управленческим и т.д. Учет ТМЦ Определяются единицы учета товарной продукции, материалов, инвентаря и др. Определяется порядок формирования стоимости, методы и счета учета ТМЦ, переоценка, списание и другие нюансы. Резервы и фонды В данном разделе определяется порядок и необходимость создания резервных фондов (для отпуска, ремонта и пр.) Учет налога на прибыль Если организация работает на ОСНО, то применяет ПБУ 18/02. Малые предприятия могут не применять это ПБУ – это тоже нужно указать в учетной политике. Сведения о промежуточной бухгалтерской отчетности В данном разделе определяется необходимость формирования промежуточной отчетности, например в целях расчета и выплаты дивидендов.

Малые предприятия могут применять упрощенные способы ведения учета. Это обязательно необходимо указать в учетной политике.

Требования к оформлению учетной политики предприятия

Жестких требований в отношении ведения учетной политики организации нет. Главная задача предприятия – это составление самой УП, утверждение ее приказом. Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению в письменном виде, должен быть организационно-распорядительный документ. В остальном, никаких ограничений нет.

Важно! Составить приказ можно в свободном формате, главное, чтобы он содержал номер, дату и подпись уполномоченного лица. Дополнительно, указывается перечень лиц, которые обязаны отвечать за соблюдение учетной политики.

Сам текст учетной политики можно сделать приложением к такому приказу. Оригинал хранится в бухгалтерии, а руководителю стоит иметь под рукой ее копию.

Налоговая и бухгалтерская учетные политики составляются отдельно, они обе являются частями общей учетной политики компании, утвердить их можно одним приказом.

В обязательном порядке в учетной политике для целей бухгалтерского учета должны присутствовать следующие сведения:

Способы ведения бухгалтерского учета.

Порядок признания доходов конкретной организацией.

Учет материально-производственных запасов.

Учет НМА.

Учет денежных средств.

Учет заработной платы и иных выплат сотрудникам, командировочных расходов и др.

Учет затрат, которые были задействованы в процессе производства продукции.

Учет займов, кредитов и затрат, которые уходят на их погашение.

Про то, как составить учетную политику на 2023 год можно не только читать, но и смотреть. Вебинар Учетная политика 2023: что внести из-за ЕНП и ФСБУ подскажет как не допустить ошибок в УП и что обязательно в ней нужно изменить.

Учетная политика для налогового учета

Налоговый учет является обобщенной системой, которая содержит информацию, требуемую для определения налоговой базы с учетом выбранного налогового режима.

При формировании налоговой учетной политики нужно руководствоваться положениями Налогового кодекса. Какой будет система налогового учета, налогоплательщик определяет самостоятельно.

В налоговой учетной политике организации учитываются следующие сведения:

Учет амортизируемого имущества, представленного в виде основных средств.

Учет амортизируемого имущества в виде нематериальных активов.

Выбранный метод для оценки сырья, а также материалов, при их списании в производство.

Выбранный метод, предназначенный для оценки покупной продукции при ее реализации.

Методы учета доходов и расходов.

Порядок, согласно которому формируется стоимость приобретения товаров.

Порядок, согласно которому формируется резерв по сомнительным долгам.

Проценты, штрафы и пени, начисленные по возложенным долговым обязательствам.

Выбранный налоговый учет для ценных бумаг и другие.

Методология ведения налогового учета

Подраздел Описание Метод, используемый для признания доходов и расходов В данном разделе необходимо выбрать один из методов, по которому будут признаны основные финансовые операции. На практике, это метод по начислению или кассовый. Пример: если компания применяет УСН – она должна учитывать доходы и расходы для целей НУ кассовым методом. Оценка стоимости сырья В данном разделе подбирается метод, позволяющий оценить стоимость сырья. Это может быть ФИФО, ЛИФО, а также определение по себестоимости и средней стоимости продукции. Амортизация основных средств В данном разделе определяется, будут ли использованы коэффициенты амортизации или нет. Регистры для налогового учета Определяется, какие регистры будут задействованы. Это могут быть шаблонные регистры или регистры, разработанные организацией самостоятельно. Отчетные и налоговые периоды Зависят от выбранной системы налогообложения и конкретного налога. Пример: по налогу на прибыль есть организации, которые платят налог поквартально или помесячно. Определение перечня прямых расходов Проводится в соответствии с Налоговым кодексом РФ, или с использованием собственного списка.

Утверждение и изменение учетной политики

Вновь созданные компании обязаны разрабатывать индивидуальную учетную политику с момента начала своей деятельности.

Принятая организацией учетная политика применяется в дальнейшем без изменений, если вносить их не требуется из-за перемен в деятельности или в законодательстве.

Если коррекция была, необходима – есть два варианта:

Сформировать новый текст учетной политики. Подготовить текст дополнений или изменений в учетную политику.

Более приемлемый – первый вариант, т.к. не придется обращаться к разным документам и сверяться с ними.

В обоих случаях потребуется приказ об утверждении УП.

Отдельно стоит отметить сроки, согласно которым УП должна быть утверждена. В зависимости от вида отчета (налогового или бухгалтерского), сроки могут отличаться:

Если это УП для бухгалтерского учета, ее утверждение должно произойти в период – 90 дней (п. 8 ПБУ 1/2008). Период начинается с момента регистрации юридического лица либо реорганизации компании. Если в будущем УП будет корректироваться, необходимо составить новый приказ. И сделать это нужно в обязательном порядке до 1 января. Т.е. учетная политика на следующий год должна быть утверждена до конца декабря.

(п. 8 ПБУ 1/2008). Период начинается с момента регистрации юридического лица либо реорганизации компании. Если в будущем УП будет корректироваться, необходимо составить новый приказ. И сделать это нужно в обязательном порядке до 1 января. Т.е. учетная политика на следующий год должна быть утверждена до конца декабря. Налогорвая учтеная политика. В случае с НДС, утвердить учетную политику нужно до окончания первого налогового периода. А использовать сразу после создания компании. Об этом сказано в пункте 12 статьи 167 НК. Стоит ориентироваться на этот же принцип при формировании учетной политики вцелом и по остальным налогам, взносам и сборам. Учетную политику для целей налогового учета необходимо утвердить до конца ближашего налогового периода по любому из налогов (взносов, сборов).

Как составить учетную политику организации на 2023 год

В 2023 году учетная политика компании формируется с некоторыми изменениями. В 2023 году в силу вступили следующие новшества:

На 2023 год были установлены новые лимиты по доходу, позволяющему использовать «упрощенку». Общий доход не должен превышать 251,4 млн. рублей. А вот если компания не будет соответствовать установленным лимитам, придется сменить систему налогообложения.

В 2023 году действует единый тариф страховых взносов. Теперь он составляет 30% для выплат, осуществляемых в пределах базы и 15,1% для выплат, которые осуществляются за пределами установленной базы.

Что это за предельная база? Она составляет 1 млн 917 тысяч рублей. Для субъектов малого и среднего бизнеса действуют ранее установленные пониженные тарифы. Их применение возможно к частям зарплаты, превышающей МРОТ. Пониженные тарифы существуют и для других компаний.

В 2023 году уплата налогов осуществляется на единый налоговый счет с использованием единого налогового платежа. Изменился даже бухгалтерский счет для учета налогов, например, в 1С появился счет 68.90.

с использованием единого налогового платежа. Изменился даже бухгалтерский счет для учета налогов, например, в 1С появился счет 68.90. С 2023 года организации могут применять (пока в необязательном порядке) ФСБУ 14/2022 «НМА». Уже действует ряд других ФСБУ. Их введение связано с приближением российского учета к международным стандартам.

Изменились правила по расчету и уплате НДФЛ налоговыми агентами.

Произошло множество и других изменений: по налогу на имущество, изменился МРОТ, появились новые формы электронных документов (по перевозке, путевые листы, машиночитаемые доверенности и другие).

О том, что изменить в УП из-за перехода на ЕНС, ФСБУ 14/2022 «НМА», электронных документов, финансовой аренды и в некоторых других случаях, мы рассказали в этой статье . В ней же вы найдете образец приказа по изменению учетной политики на 2023 год.

Санкции за отсутствие учетной политики

Учетная политика не предоставляется на проверку в налоговую инспекцию и не сдается в ФНС, она также не передается в инспекцию вместе с отчетностью.

Несмотря на это, налоговая служба вправе запросить учетную политику при проведении камеральной или выездной проверки. Эту информацию нужно иметь ввиду и быть готовым к любому развитию событий. Налоговая служба проверяет, как формируется УП, правильно ли учитываются доходы, расходы и объекты налогообложения.

Если не представить учетную политику организация получит штраф – 200 рублей.

Получить штраф может и руководитель компании. Если нет УП, дополнительный административный штраф составит

Это самые безобидные штрафные санкции. Самое интересное впереди. Если в УП отражаются не все способы учета, или они полностью противоречат установленным нормативным актам, размер ответственности стремительно увеличивается:

При грубом нарушении, размер штрафа составляет 10 тысяч рублей (НК РФ ст.120).

При грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету размер штрафа составляет 5-10 тысяч рублей (КоАП РФ ст.15.11).

Важно! Если в ходе проверки будет выявлено несколько несоответствий, размер штрафа автоматически увеличится. Т.е. указанные выше цифры – неокончательные.

Учетная политика для бухгалтерского учета при грамотном формировании снижает риск появления ошибок, при правильном подходе позволяет оптимизировать издержки, делает учет более прозрачным, аналитику – удобной.