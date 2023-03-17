Учетная политика по бухгалтерскому учету. Как формировать, что включать и что учесть в 2023 году

Что такое учетная политика организацииУчетная политика – это документ, который полностью отражает особенности ведения бухгалтерского учета в конкретной компании. В нем содержатся все необходимые сведения, включая нормы документооборота, формы используемых в работе регистров и первичных документов, способы учета отдельных операций и т.д.
При составлении учетной политики необходимо руководствоваться Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и ПБУ 1/2008.
Для чего нужна учетная политика? В-первую очередь, это утверждение порядка и норм ведения учета и документации в рамках конкретной компании (с учетом ее особенностей). При формировании учетной политики необходимо придерживаться установленных законом правил.
Если в течение года произошли изменения, которые влияют на учетную политику (изменился / добавился вид деятельности в организации – к оказанию услуг добавилось производство, или произошли серьезные изменения в законодательстве – поменялись правила учета курсовых разниц), тогда изменения вносятся и в середине года.
Учетная политика содержит принципы, которые отвечают за обеспечение:
- отражения в учете всех фактов ведения хозяйственной деятельности;
- своевременной фиксации обязательной информации;
- соответствия данных аналитики по каждому отчетному периоду.
Кем формируется учетная политика организацииУчетная политика организации формируется бухгалтером. Данную обязанность можно возложить и на другого сотрудника, который занимается ведением бухгалтерского учета.
Ответственному лицу необходимо проанализировать содержание учетной политики. В документе обязательно отражаются следующие сведения:
- Рабочие счета, которыми активно пользуется предприятие с целью ведения учета.
- Применение отдельных ФСБУ (стандартов бухгалтерского учета).
- Порядок отражения в бухгалтерском учете отдельных операций – амортизации, принятия к учету / списания материалов, основных средств, порядок отнесения объектов к НМА и др.
- Используемые формы первичных документов, а также учетные регистры.
- Порядок, согласно которому проводится инвентаризация.
- Методики оценки имущественных объектов, а также обязательств.
- Порядок документооборота.
- Основы контроля за финансовыми операциями.
- Другие решения, которые необходимы для правильной организации бухгалтерского учета.
Такие моменты как раз лучше обсудить с руководством до утверждения учетной политики.
Кем утверждается учетная политика организацииДля начала применения учетной политики, должен быть выпущен соответствующий приказ. Отсутствие приказа – это отсутствие подтверждения согласия со стороны руководителя. В этом случае, если возникнет спорная ситуация или налоговая решит оштрафовать компанию – директор может сослаться на то, что его вины в ошибках нет, т.к. учетную политику он не утверждал.
После принятия УП, использовать ее требования, положения и нормы обязаны все филиалы, которые входят в компанию. Месторасположения подразделений не имеет значения.
Готовая учетная политика выгружается в Word и ее можно распечатать.
Структура учетной политикиПод учетной политикой организации понимается совокупность методов и способов ведения учета. УП формируется так, как удобно компании, ее структура тоже остается на усмотрение бухгалтера, основные разделы, которые нужно предусмотреть – мы описали ниже в таблицах.
Основные разделы учетной политики:
- Организационно-документальный раздел.
- Методологию ведения бухгалтерского учета.
- Методологию ведения налогового учета.
Дополнительно, организационно-документальный раздел представлен формой бухгалтерских регистров, графиком документооборота и порядком проведения инвентаризации.
Не последнее место в структуре учетной записи занимает методология ведения бухгалтерского учета.
Методология ведения бухгалтерского учета
Подразделы
Описание
|Доходы и расходы
|Необходимо прописать порядок признания расходов и выручки, распределение разных видов расходов (прямые / косвенные), какие расходы относятся к управленческим и т.д.
|Учет ТМЦ
|Определяются единицы учета товарной продукции, материалов, инвентаря и др. Определяется порядок формирования стоимости, методы и счета учета ТМЦ, переоценка, списание и другие нюансы.
|Резервы и фонды
|В данном разделе определяется порядок и необходимость создания резервных фондов (для отпуска, ремонта и пр.)
|Учет налога на прибыль
|Если организация работает на ОСНО, то применяет ПБУ 18/02. Малые предприятия могут не применять это ПБУ – это тоже нужно указать в учетной политике.
|Сведения о промежуточной бухгалтерской отчетности
|В данном разделе определяется необходимость формирования промежуточной отчетности, например в целях расчета и выплаты дивидендов.
Требования к оформлению учетной политики предприятияЖестких требований в отношении ведения учетной политики организации нет. Главная задача предприятия – это составление самой УП, утверждение ее приказом. Принятая организацией учетная политика подлежит оформлению в письменном виде, должен быть организационно-распорядительный документ. В остальном, никаких ограничений нет.
Важно! Составить приказ можно в свободном формате, главное, чтобы он содержал номер, дату и подпись уполномоченного лица. Дополнительно, указывается перечень лиц, которые обязаны отвечать за соблюдение учетной политики.
Сам текст учетной политики можно сделать приложением к такому приказу. Оригинал хранится в бухгалтерии, а руководителю стоит иметь под рукой ее копию.
- Способы ведения бухгалтерского учета.
- Порядок признания доходов конкретной организацией.
- Учет материально-производственных запасов.
- Учет НМА.
- Учет денежных средств.
- Учет заработной платы и иных выплат сотрудникам, командировочных расходов и др.
- Учет затрат, которые были задействованы в процессе производства продукции.
- Учет займов, кредитов и затрат, которые уходят на их погашение.
Учетная политика для налогового учетаНалоговый учет является обобщенной системой, которая содержит информацию, требуемую для определения налоговой базы с учетом выбранного налогового режима.
При формировании налоговой учетной политики нужно руководствоваться положениями Налогового кодекса. Какой будет система налогового учета, налогоплательщик определяет самостоятельно.
В налоговой учетной политике организации учитываются следующие сведения:
- Учет амортизируемого имущества, представленного в виде основных средств.
- Учет амортизируемого имущества в виде нематериальных активов.
- Выбранный метод для оценки сырья, а также материалов, при их списании в производство.
- Выбранный метод, предназначенный для оценки покупной продукции при ее реализации.
- Методы учета доходов и расходов.
- Порядок, согласно которому формируется стоимость приобретения товаров.
- Порядок, согласно которому формируется резерв по сомнительным долгам.
- Проценты, штрафы и пени, начисленные по возложенным долговым обязательствам.
- Выбранный налоговый учет для ценных бумаг и другие.
Методология ведения налогового учета
Подраздел
Описание
|Метод, используемый для признания доходов и расходов
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В данном разделе необходимо выбрать один из методов, по которому будут признаны основные финансовые операции. На практике, это метод по начислению или кассовый.
Пример: если компания применяет УСН – она должна учитывать доходы и расходы для целей НУ кассовым методом.
|Оценка стоимости сырья
|В данном разделе подбирается метод, позволяющий оценить стоимость сырья. Это может быть ФИФО, ЛИФО, а также определение по себестоимости и средней стоимости продукции.
|Амортизация основных средств
|В данном разделе определяется, будут ли использованы коэффициенты амортизации или нет.
|Регистры для налогового учета
|Определяется, какие регистры будут задействованы. Это могут быть шаблонные регистры или регистры, разработанные организацией самостоятельно.
|Отчетные и налоговые периоды
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Зависят от выбранной системы налогообложения и конкретного налога.
Пример: по налогу на прибыль есть организации, которые платят налог поквартально или помесячно.
|Определение перечня прямых расходов
|Проводится в соответствии с Налоговым кодексом РФ, или с использованием собственного списка.
Утверждение и изменение учетной политикиВновь созданные компании обязаны разрабатывать индивидуальную учетную политику с момента начала своей деятельности.
- Сформировать новый текст учетной политики.
- Подготовить текст дополнений или изменений в учетную политику.
В обоих случаях потребуется приказ об утверждении УП.
Отдельно стоит отметить сроки, согласно которым УП должна быть утверждена. В зависимости от вида отчета (налогового или бухгалтерского), сроки могут отличаться:
- Если это УП для бухгалтерского учета, ее утверждение должно произойти в период – 90 дней (п. 8 ПБУ 1/2008). Период начинается с момента регистрации юридического лица либо реорганизации компании. Если в будущем УП будет корректироваться, необходимо составить новый приказ. И сделать это нужно в обязательном порядке до 1 января. Т.е. учетная политика на следующий год должна быть утверждена до конца декабря.
- Налогорвая учтеная политика. В случае с НДС, утвердить учетную политику нужно до окончания первого налогового периода. А использовать сразу после создания компании. Об этом сказано в пункте 12 статьи 167 НК. Стоит ориентироваться на этот же принцип при формировании учетной политики вцелом и по остальным налогам, взносам и сборам. Учетную политику для целей налогового учета необходимо утвердить до конца ближашего налогового периода по любому из налогов (взносов, сборов).
Как составить учетную политику организации на 2023 годВ 2023 году учетная политика компании формируется с некоторыми изменениями. В 2023 году в силу вступили следующие новшества:
- На 2023 год были установлены новые лимиты по доходу, позволяющему использовать «упрощенку». Общий доход не должен превышать 251,4 млн. рублей. А вот если компания не будет соответствовать установленным лимитам, придется сменить систему налогообложения.
- В 2023 году действует единый тариф страховых взносов. Теперь он составляет 30% для выплат, осуществляемых в пределах базы и 15,1% для выплат, которые осуществляются за пределами установленной базы.
- В 2023 году уплата налогов осуществляется на единый налоговый счет с использованием единого налогового платежа. Изменился даже бухгалтерский счет для учета налогов, например, в 1С появился счет 68.90.
- С 2023 года организации могут применять (пока в необязательном порядке) ФСБУ 14/2022 «НМА». Уже действует ряд других ФСБУ. Их введение связано с приближением российского учета к международным стандартам.
№ п/п
Название ФСБУ
Приказ Минфина России
Год начала применения
|1
|Бухгалтерский учет аренды (25/2018)
|№ 208н от 16.10.2018
|2022
|2
|Запасы (5/2019)
|№ 180н от 15.11.2019
|2021
|3
|Основные средства (6/2020)
|№ 204н от 17.09.2020
|2022
|4
|Капитальные вложения (26/2020)
|№ 204н от 17.09.2020
|2022
|5
|Документы и документооборот в бухгалтерском учете (27/2021)
|№ 62н от 16.04.2021
|2022
- Изменились правила по расчету и уплате НДФЛ налоговыми агентами.
Санкции за отсутствие учетной политикиУчетная политика не предоставляется на проверку в налоговую инспекцию и не сдается в ФНС, она также не передается в инспекцию вместе с отчетностью.
Несмотря на это, налоговая служба вправе запросить учетную политику при проведении камеральной или выездной проверки. Эту информацию нужно иметь ввиду и быть готовым к любому развитию событий. Налоговая служба проверяет, как формируется УП, правильно ли учитываются доходы, расходы и объекты налогообложения.
Это самые безобидные штрафные санкции. Самое интересное впереди. Если в УП отражаются не все способы учета, или они полностью противоречат установленным нормативным актам, размер ответственности стремительно увеличивается:
- При грубом нарушении, размер штрафа составляет 10 тысяч рублей (НК РФ ст.120).
- При грубом нарушении требований к бухгалтерскому учету размер штрафа составляет 5-10 тысяч рублей (КоАП РФ ст.15.11).
Учетная политика для бухгалтерского учета при грамотном формировании снижает риск появления ошибок, при правильном подходе позволяет оптимизировать издержки, делает учет более прозрачным, аналитику – удобной.