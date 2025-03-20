Как юрлицу оформить покупку товара на Ozon

Если юридическое лицо приобрело товары на маркетплейсе, то в УПД будет указана не онлайн-площадка, а фактический продавец. Рассказываем, как происходит покупка товаров на Ozon и как провести операцию в бухучете.

Чтобы юрлицу покупать товары на Ozon, необходимо зарегистрироваться как покупатель-юридическое лицо. Чаще всего товар покупается не у самого маркетплейса, а у других продавцов.

Поэтому Ozon выставляет счет и после оплаты и получения товара присылает УПД от имени фактического продавца. Оплата при этом производится на расчетный счет онлайн-площадки.

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В акте сверки Ozon отражает факт продажи после доставки товара. А значит это может быть в другом периоде, например, в следующем месяце. Также и продавец для получения оплаты должен выполнить некоторые условия — например, подписать УПД.

После отражения поступления товара в такой ситуации, необходимо создать документ корректировка долга с проводками: Дт 60 (фактический продавец) — Кт 76 (Ozon).