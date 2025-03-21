Какими документами можно подтвердить расходы на рекламу в социальных сетях

Если организация решила прорекламировать свои услуги в социальных сетях, то такие затраты можно учесть в расходах. Однако важно собрать все документы и сделать соответствующие проводки.

Чтобы подтвердить расходы на рекламу в социальных сетях, необходимо собрать несколько документов. Это, в частности:

приказ руководителя о проведении рекламной кампании в интернете и назначении ответственного работника;

план проведения рекламной кампании в интернете;

договор об оказании рекламных услуг;

акт об оказанных услугах в бумажном виде, подписанный оригинальной подписью, или в электронной форме с ЭП;

документы о размещении рекламы в интернете. Например, отчет о размещении рекламы и скриншоты с веб-страниц;

документы об оплате.

Если не получается получить подписанные оригиналы первичных документов, можно составить бухгалтерскую справку. В ней нужно объяснить, почему у организации есть распечатанные документы без подписей и печатей.

Расходы на рекламу считаются статьей расходов организации. Планом счетов бухгалтерского учета и инструкцией по его применению (утв. приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н) указано, что для учета рекламных расходов можно использовать счет 44 «Расходы на продажу». Этот счет для учета расходов на рекламу могут использовать как производственные предприятия, так и торговые организации.

Корреспондировать счет 44 может с различными счетами. Самая популярная ситуация — когда рекламные услуги оказывают специализированные рекламные организации или рекламные подразделения других компаний. В этом случае по рекламным расходам делается такая запись: Дт счета 44 – Кт счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».