Кому нужно применять дополнительные тарифы страховых взносов

Для некоторых категорий налогоплательщиков установлен дополнительный тариф страховых взносов в размере 9%. Разбираемся, кто их использует.

Дополнительные тарифы применяются организациями, а также предпринимателями, которые производят выплаты сотрудникам, которые заняты на особых видах работ.

Они поименованы в п. 1–18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ. Ранее это условие было указано в законе от 24.07.2009 № 212-ФЗ, а сейчас оно прописано в ст. 428 НК.

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Если работники выполняют деятельность из п. 1–18 ч. 1 ст. 30 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ, однако не имеют право на досрочную пенсию, то вопрос по использованию дополнительных тарифов остается открытым.

Здесь сложилась противоречивая судебная практика — в некоторых случаях суд настаивал на том, что дополнительные тарифы применять не стоит. А Минтруд и Минфин высказались в пользу уплаты таких взносов. Отстоять право и не платить дополнительный тариф можно только в судебном порядке.