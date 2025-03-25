Платить налоги надо будет по-новому: обзор поправок в приказ Минфина № 107н

С 1 января 2026 года заработают новые правила заполнения платежных поручений на уплату налогов, взносов и прочих платежей в бюджет.

Что случилось

На федеральном портале опубликован проект приказа Минфина об информации и кодах, которые надо указывать в платежках на уплату налогов и т. д.

Действующий сейчас приказ Минфина от 12.11.2013 № 107н отменяется с 1 января 2026 года.

Структура документа

В новом приказе 4 приложения:

№ 1 – информация, которую надо указывать в платежках;

№ 2 – правила указания этой информации;

№ 3 – форма распоряжения клиента (квитанция) для уплаты налогов физлицами;

№ 4 – правила кодирования информации.

В приложении № 1 указан перечень информации для платежки (ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, УИН, статус плательщика и т.д.). Для каждого реквизита приведено максимальное количество символов.

Например, ИНН может быть максимально на 12 знаков, УИН – 25 знаков, наименование плательщика (например, ООО «Ромашка полевая») – 160 знаков.

В приложении № 2 приведены правила указания информации в платежке для:

платежей в бюджет, кроме тех, что администрируются ФНС и ФТС (глава II);

платежей в бюджет, которые администрируются ФНС (глава III);

платежей в бюджет, которые администрируются ФТС (глава IV);

платежей за услуги автономных учреждений (глава V);

платежей из бюджета, не зачисленных получателю и подлежащих возврату в бюджет (глава VI).

Также в приложении № 2 есть глава VII – порядок проверки УИН, VIII – порядок формирования уникального присваиваемого номера операции.

Разберем, как надо будет заполнять платежки на уплату налогов.

Уплата налогов

В новых правилах, как и в старых, есть разделение на уплату налогов в виде ЕНП и не ЕНП.

ЕНП

В поле «ИНН» надо ставить свой ИНН.

В поле «КПП» надо ставить 0. Причем сейчас в правилах сказано, что можно ставить 0, а можно свой КПП.

В поле «Плательщик» указывают наименование юрлица. Для ИП – ФИО и в скобках – ИП. Например, Иванов Иван Алексеевич (ИП). Аналогично и для глав КФХ, адвокатов, нотариусов – указывают ФИО и (КФХ), (адвокат), (нотариус). Сейчас уточнения в скобках нужны только при уплате чужих налогов, а свои можно платить, указав лишь ФИО.

В поле «КБК» надо указывать КБК ЕНП.

В поле «ОКТМО» надо указывать 0 или ОКТМО из 8 цифр.

В реквизитах «Основание платежа», «Документ – основание платежа», «Дата документа основания платежа», «Код таможенного органа» указывают 0.

В поле «УИН» надо указывать УИН при наличии.

Поле «Статус плательщика» – 01.

В поле «Назначение платежа» указывают дополнительную информацию, необходимая для идентификации назначения платежа. Сейчас также там можно указывать, что вы считаете нужным.

Не ЕНП

В поле «ИНН» надо ставить свой ИНН.

В поле «КПП» надо указывать свой КПП. То есть при уплате налогов на конкретные КБК нельзя указывать КПП 0, как при уплате ЕНП.

В поле «Плательщик» указывают наименование юрлица. Для ИП – ФИО и в скобках – ИП. Аналогично и для глав КФХ, адвокатов, нотариусов – указывают ФИО и (КФХ), (адвокат), (нотариус).

В поле «КБК» надо указывать КБК конкретного налога.

В поле «ОКТМО» надо указывать свой ОКТМО.

В реквизитах «Основание платежа», «Документ – основание платежа», «Дата документа основания платежа», «Код таможенного органа» указывают 0.

В поле «УИН» надо указывать УИН при наличии.

Поле «Статус плательщика» – 01.

В поле «Назначение платежа» указывают дополнительную информацию, необходимая для идентификации назначения платежа.

Если платеж (не ЕНП) делает иностранная компания, то статус будет 13, и тогда в поле «ИНН» можно указывать 0.