Кто уплачивает экспортную пошлину

При экспорте товаров в общем случае экспортные пошлины оплачивает покупатель. Однако может быть, что такие расходы становятся издержкой продавца. Разбираемся, как лучше поступить.

Ситуация: юридическое лицо приобрело у поставщика товар с НДС для экспорта за рубеж. Нужно ли при создании инвойса за границу прибавлять экспортную пошлину?

Обычно в договоре прописывается, кто будет оплачивать экспортную пошлину. Особенно часто это регламентируется в случае, если базисом поставки выбран Инкотермс.

А вот при выборе базиса поставки EXW экспортная пошлина, как и другие таможенные издержки, считаются расходами покупателя. В остальных случаях их оплачивает продавец, закладывая сумму в стоимость товара. В договоре должно быть указано: какая сторона и какие расходы несет по поставке и когда переходит право собственности.

Если организация — налогоплательщик НДС, то при подтверждении экспорта поставка облагается по ставке 0%. Важно успеть собрать подтверждающие документы в течение 180 календарных дней.

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При неподтвержденном экспорте реализация облагается по ставке НДС 20%. Налог к вычету по экспортируемому товару (не сырьевому) можно принять к вычету при приобретении в общем порядке.

Если инвойс выполняет роль контракта, то в нем необходимо указать основные условия. В том числе определить базис поставки или право перехода права собственности, а также отнесение таможенных расходов к конкретной стороне.