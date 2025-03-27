Как сдать отчетность за правопредшественника

Если организация присоединяется к другой компании, но не успевает сдать отчетность, ее подает правопреемник. Рассказываем: в какие сроки ее сдавать и какая из организаций может это сделать.

Правила формирования бухотчетности при реорганизации установлены «Методическими указаниями по формированию бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций», утв. приказом Минфина от 20.05.2003 № 44н.

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Отчетность составляется в общем порядке по установленным формам. В соответствии со ст. 16 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ при реорганизации присоединенная организация сдает бухгалтерскую отчетность на дату, которая предшествует дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

По п. 4.1 ст 16 закона от № 403-ФЗ в ГИРБО последняя бухгалтерская отчетность реорганизованного юрлица не представляется. Особого порядка представления документов в налоговый орган не установлено.

Поэтому отчетность направляется в общеустановленные сроки — по пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК это не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

Но присоединенная организация может и самостоятельно представить последнюю отчетность только в день ее составления. То есть в дату, предшествующую дате внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности. Для предоставления документов раньше оснований нет, а на следующий день организация уже утрачивает правоспособность и снимается с налогового учета по п. 3 ст. 49 ГК.

По п. 2 ст. 58 ГК при присоединении права и обязанности присоединенного юрлица переходят к той организации, к которой произошло присоединение. Но законом не установлена обязанность по представлению последней бухгалтерской отчетности за прекратившую деятельность организацию.

Так как регламента по порядку сдачи отчетности нет, на практике используют два варианта:

правопреемник указывает на титульном листе баланса ИНН правопреемника, а наименование, ОКВЭД и местонахождение — присоединенной компании;

отчетность направляется почтой с сопроводительным письмом и описью вложения.

Однако стоит согласовать вопрос сдачи отчетности за присоединенную организацию с ИФНС по прежнему месту учета данной организации и по месту учета правопреемника.