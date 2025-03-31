Мода на цветы: какие цветы стоит дарить коллегам и партнерам

В деловом мире каждая деталь имеет значение, и цветы — не исключение. Они могут стать мощным инструментом для укрепления профессиональных отношений, выражения уважения или создания благоприятной атмосферы. Однако чтобы цветы произвели нужное впечатление, важно следовать правилам бизнес-эстетики.

Ирина Маркова, сооснователь и CEO компании Expert Garden.

Рассмотрим, как выбрать идеальный букет, который подчеркнет ваш профессионализм и внимание к деталям. Помните, что главное — это не только красота цветов или стоимость букета, но и их уместность в конкретной ситуации.

Современная мода на цветы в деловой среде стремится к минимализму, элегантности и сдержанности. Однако, я бы отошла здесь от тенденций и проговорила базовые детали.

Как правило, все советуют выбирать нейтральный букет, но, я бы рекомендовала, если у вас есть личное общение, либо вы знаете чуть больше о человеке, то идеально попасть в его любимый цвет или какую-то деталь.

Лайфхак: в век соцсетей легко проанализировать жизнь и предпочтения.

Ищите нестандартные формы. Кого-то порадуют семена, кого-то-кашпо с первоцветами, кого-то корзина роз. Выходите за рамки избитых композиций, и вас запомнят.

Учитывайте культурные особенности. Если вы работаете с международными партнерами, учитывайте культурные особенности. Например, в некоторых странах белые цветы ассоциируются с трауром, а в других — с чистотой и уважением.

Общие тенденции

Минимализм и лаконичность продолжают оставаться одними из главных трендов в деловой флористике. Акцент делается на качестве, а не на количестве. Букеты становятся более сдержанными, с четкими линиями и простыми формами.

От обилия слишком ярких оттенков лучше отказаться, как и от букетов, состоящих только из экзотических цветов и растений. Они могут смотреться излишне экстравагантно, а потому неуместно для делового стиля.

Стоит отдать предпочтение более традиционным вариантам — для мужчин розы, герберы, женщинам можно добавить тюльпаны, хризантемы, орхидеи. Иногда встречается совет дарить лилии, но помните, что у них слишком сильный аромат. Уделите внимание упаковке: она должна быть лишь дополнением к букету и не выделяться вычурностью.

Монохромные букеты — выбор тех, кто ценит элегантность и гармонию. Один цвет или близкие оттенки создают ощущение стиля и утонченности. Стоит воздержаться от дарения алых цветов коллеге или партнеру противоположного пола. У большинства этот оттенок ассоциируется с любовными чувствами, и такой презент может быть неверно истолкован.

Правда, это не касается китайцев — букет в алых тонах придется им по душе.

Экзотические растения добавляют букету изысканности и подчеркивают статусность. Они идеально подходят для деловых подарков, особенно в случаях, когда нужно произвести впечатление.

Сезонные цветы становятся все более популярными в деловой флористике. Зимой это хризантемы, антуриумы, амариллисы, есть интересные композиции с использованием еловых ветвей. Весной наступает время нарциссов, тюльпанов и гиацинтов.

Летом стоит обратить внимание на пионы, гортензии, подсолнух, а осенью — на каллы, орхидеи. Их использование подчеркивает естественность и актуальность букета. Кроме того, сегодня очень часто флористы экспериментируют с формами, создавая композиции, которые выглядят как произведения искусства.