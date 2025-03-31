Как организовать хранения документов, актуальные вопросы по 1С и анализ отчетности по НДС. Обзор мероприятий с 1 по 15 апреля

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2 апреля. Единый семинар 1С
Время: 8:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Поддержка изменений законодательства в «1С:Бухгалтерии 8».
НДС на УСН: практика применения (учет, счета-фактуры, ККТ).
Изменения в порядке работы с ККТ в 2025 году, поддержка в 1С.
Искусственный интеллект и другие сервисы ИТС в помощь бухгалтеру.
Отчетность за 1 квартал 2025: на что обратить внимание.
«Зарплатная» отчетность в условиях налоговой реформы.
ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» стал обязательным: применение, поддержка в 1С.
Новые возможности «1С:Бухгалтерии 8»: проценты по полученным займам, инвентаризация объектов права, учет НИОКР и другое.
Практика работы в «1С-ЭДО».
Изменения в работе с персональными данными (152-ФЗ) в 2025 году: что надо учесть, чтобы избежать штрафов.
2 апреля. Преимущества и недостатки облачных и локальных электронных архивов
Время: 11:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Способы организации хранения информации.
Плюсы и минусы облачного и локального хранения электронных архивов.
Особенности автоматизации электронного архива.
На что обратить внимание при выборе программного решения для хранения документов.
Демонстрация возможностей ПК «Баланс-2» для хранения документов на реальных примерах.
3 апреля. Отель-2025: гостеприимство и бизнес
Время: 10:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Тренды гостиничной отрасли и прогнозы на предстоящий сезон.
Миграционный учет: актуальные вопросы и изменения 2025 года.
Инструменты для продвижения и автоматизации гостиниц.
Гранты, субсидии и налоговые льготы для гостиничного бизнеса.
7 апреля. НДС: отчитываемся за 1 квартал 2025
Время: 13:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Проверка начисления НДС (работа с книгой продаж).
Проверка вычетов НДС (работа с книгой покупок).
Проверка вычетов НДС (работа с книгой покупок).
Контроль суммы НДС к уплате.
Камеральная проверка декларации.
Ответы на требования по НДС.
9 апреля. Полный контроль: как эффективно вести учет в позаказном производстве
Время: с 11:00 до 12:00
Формат: онлайн
Стоимость: бесплатно
Как управлять всеми процессами в одной программе.
План производства.
Сложности учета позаказного производства.
Финансовый результат.
ГОЗ.
Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.
Стоимость: бесплатно
Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Практическое Бюджетирование.
Выбор оптимальной формы финансирования.
Дивидендная политика компании.
Управление оборотным капиталом компании.
Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.
Анализ инвестиционных проектов.
Риск-менеджмент.
Антикризисное управление.
Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
Управленческий учет в отдельной компании.
SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: 19 990 ₽
Глава 1. Первые шаги в системе.
Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.
Глава 3. Процесс закупки.
Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.
Новая модель признания выручки, договора с покупателями.
Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.
Основные средства. Нематериальные активы.
Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)
Время: —
Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.
Стоимость: бесплатно
Финансовый учет (МСФО).
«Управленческий учет».
«Налоги, Право».
«Аудит МСА».
«Финансовый менеджмент».
Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.
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