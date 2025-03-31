ЦОК КПП БСН 31.03 Мобильный
Обзоры для бухгалтера

Как организовать хранения документов, актуальные вопросы по 1С и анализ отчетности по НДС. Обзор мероприятий с 1 по 15 апреля

Подготовили дайджест мероприятий для бухгалтеров, кадровиков, руководителей, предпринимателей. Изучайте, записывайтесь, обучайтесь!

Кликайте на название мероприятия, чтобы почитать подробную программу и записаться.

2 апреля. Единый семинар 1С

Время: 8:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  • Поддержка изменений законодательства в «1С:Бухгалтерии 8».

  • НДС на УСН: практика применения (учет, счета-фактуры, ККТ).

  • Изменения в порядке работы с ККТ в 2025 году, поддержка в 1С.

  • Искусственный интеллект и другие сервисы ИТС в помощь бухгалтеру.

  • Отчетность за 1 квартал 2025: на что обратить внимание.

  • «Зарплатная» отчетность в условиях налоговой реформы.

  • ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» стал обязательным: применение, поддержка в 1С.

  • Новые возможности «1С:Бухгалтерии 8»: проценты по полученным займам, инвентаризация объектов права, учет НИОКР и другое.

  • Практика работы в «1С-ЭДО».

  • Изменения в работе с персональными данными (152-ФЗ) в 2025 году: что надо учесть, чтобы избежать штрафов.

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2 апреля. Преимущества и недостатки облачных и локальных электронных архивов

Время: 11:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Способы организации хранения информации.

  2. Плюсы и минусы облачного и локального хранения электронных архивов.

  3. Особенности автоматизации электронного архива.

  4. На что обратить внимание при выборе программного решения для хранения документов.

  5. Демонстрация возможностей ПК «Баланс-2» для хранения документов на реальных примерах.

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3 апреля. Отель-2025: гостеприимство и бизнес

Время: 10:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Тренды гостиничной отрасли и прогнозы на предстоящий сезон.

  2. Миграционный учет: актуальные вопросы и изменения 2025 года.

  3. Инструменты для продвижения и автоматизации гостиниц.

  4. Гранты, субсидии и налоговые льготы для гостиничного бизнеса.

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7 апреля. НДС: отчитываемся за 1 квартал 2025

Время: 13:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Проверка начисления НДС (работа с книгой продаж).

  2. Проверка вычетов НДС (работа с книгой покупок).

  3. Проверка вычетов НДС (работа с книгой покупок).

  4. Контроль суммы НДС к уплате.

  5. Камеральная проверка декларации.

  6. Ответы на требования по НДС.

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9 апреля. Полный контроль: как эффективно вести учет в позаказном производстве

Время: с 11:00 до 12:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Как управлять всеми процессами в одной программе.

  2. План производства.

  3. Сложности учета позаказного производства.

  4. Финансовый результат.

  5. ГОЗ.

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Презентация курса «Финансовый директор». Финансовый анализ и диагностика бизнеса

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, дом 7, стр. 2, 7, oф.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый анализ и диагностика бизнеса.

  2. Практическое Бюджетирование.

  3. Выбор оптимальной формы финансирования.

  4. Дивидендная политика компании.

  5. Управление оборотным капиталом компании.

  6. Практический расчет оценки стоимости компании доходным методом.

  7. Анализ инвестиционных проектов.

  8. Риск-менеджмент.

  9. Антикризисное управление.

  10. Особенности работы с предприятиями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

  11. Управленческий учет в отдельной компании.

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SAP/ERP для работы и прохождения тестирования при трудоустройстве

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: 19 990 ₽

Программа:

  1. Глава 1. Первые шаги в системе.

  2. Глава 2. Ввод операций по счетам главной книги.

  3. Глава 3. Процесс закупки.

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Презентация квалификации CPA — самые востребованные финансисты в бизнесе

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Концептуальные основы подготовки и составления финансовой отчетности.

  2. Новая модель признания выручки, договора с покупателями.

  3. Дебиторская задолженность Запасы. Дисконтирование. Практика решения задач.

  4. Основные средства. Нематериальные активы.

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Презентация квалификации CPA для управления финансами компании (Финансовый «МВА»)

Время:

Формат: онлайн, офлайн, Москва, Пыжевский переулок, 7, эт. 1, oф. 2.

Стоимость: бесплатно

Программа:

  1. Финансовый учет (МСФО).

  2. «Управленческий учет».

  3. «Налоги, Право».

  4. «Аудит МСА».

  5. «Финансовый менеджмент».

Знания по всем этим курсам объединены в единую полную логичную систему.

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