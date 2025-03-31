Как организовать хранения документов, актуальные вопросы по 1С и анализ отчетности по НДС. Обзор мероприятий с 1 по 15 апреля

Время: 8:00

Формат: онлайн

Стоимость: бесплатно

Программа:

Поддержка изменений законодательства в «1С:Бухгалтерии 8».

НДС на УСН: практика применения (учет, счета-фактуры, ККТ).

Изменения в порядке работы с ККТ в 2025 году, поддержка в 1С.

Искусственный интеллект и другие сервисы ИТС в помощь бухгалтеру.

Отчетность за 1 квартал 2025: на что обратить внимание.

«Зарплатная» отчетность в условиях налоговой реформы.

ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» стал обязательным: применение, поддержка в 1С.

Новые возможности «1С:Бухгалтерии 8»: проценты по полученным займам, инвентаризация объектов права, учет НИОКР и другое.

Практика работы в «1С-ЭДО».