Как правильно вывести одного учредителя из ООО

Вывод учредителя из состава участников общества с ограниченной ответственностью требует учета множества нюансов. Ведь в отличие от акционерного общества, участник которого может свободно продать свою долю в бизнесе, в ООО выход учредителя регулируется специальными нормами закона и положениями устава предприятия.

Ошибки могут привести к судебным спорам, налоговым рискам или даже признанию сделки недействительной. Вместе с руководителем юридического департамента компании «Прагмат» Артемом Платоновым разбираем возможные способы, финансовые последствия, подводные камни и алгоритмы выхода учредителя из ООО.

Основания для вывода учредителя из ООО

Добровольный выход по собственному желанию

Это наиболее простой и распространенный способ покинуть ООО. Основным нормативным актом, регулирующим вопросы вывода участников, является закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». Статья 26 этого закона устанавливает право учредителя на выход из Общества, но с важной оговоркой — только если это право в прямом виде предусмотрено уставом.

Это принципиально важный момент: если в уставе компании соответствующее положение не прописано, то человек не сможет просто написать заявление и выйти из состава учредителей. Кроме того, важно понимать, что даже при наличии соответствующей записи в уставе, процедура выхода имеет свои особенности.

Участник должен подать нотариально заверенное заявление, после чего его доля автоматически переходит к обществу. При этом закон обязывает ООО выплатить выходящему участнику действительную стоимость его доли, которая рассчитывается на базе бухгалтерской отчетности.

Отчуждение доли

Это может быть как продажа доли другим участникам или третьим лицам, так и дарение. В этом случае важно помнить о преимущественном праве покупки, которым обладают другие участники Общества.

С 2021 года все сделки по отчуждению долей в ООО подлежат обязательному нотариальному удостоверению, а их стоимость должна быть обоснована, чтобы избежать претензий со стороны налоговых органов: так, при продаже ниже рыночной цены налоговая может доначислить НДФЛ (п. 1 ст. 210 НК).

Выход участника в связи с прекращением его существования

Для физических лиц под этим подразумевается смерть, для юридических — ликвидация организации. В подобных ситуациях доля переходит к наследникам или правопреемникам, однако устав Общества может устанавливать особые условия перехода.

К примеру, документ может предусматривать обязательное согласие остальных участников на вступление наследников в бизнес.

Принудительное исключение участника через суд

Этот механизм предусмотрен статьей 10 вышеупомянутого закона и применяется, когда участник своими действиями или, наоборот, бездействием наносит вред обществу либо существенно затрудняет его деятельность. Типичные основания – систематическое уклонение от участия в общих собраниях, блокирование важных для бизнеса решений, нарушение своих обязанностей в компании, неучастие в бизнесе более двух лет.

Однако следует учесть, что суды достаточно строго подходят к таким искам и требуют от заявителей предоставления неопровержимых доказательств вышеперечисленных нарушений.

Важно отметить, что устав ООО может как расширять, так и ограничивать возможности выхода участников. Некоторые Общества специально исключают положение о свободном выходе, чтобы обеспечить стабильность состава участников. В этом случае единственным законным способом покинуть ряды учредителей остается отчуждение доли.

Пошаговый алгоритм выхода учредителя из ООО

В ходе вывода участника крайне важно соблюсти все формальности — правильно оформить документы, уложиться в установленные сроки, зарегистрировать изменения в ЕГРЮЛ. Нарушение процедуры может привести к признанию ее недействительной, что повлечет серьезные юридические и финансовые последствия. Разберем пошаговый алгоритм выхода учредителя ООО по собственному желанию.

Шаг 1: проверка устава. Убедитесь, что в документе содержится пункт о праве на выход (ст. 26 закона «Об ООО»). Если такого положения нет — для начала потребуется внести изменения в устав.

Шаг 2: подача заявления. Участник подает нотариальное заявление о выходе. Соответствующая форма есть у любого нотариуса. Срок подачи документа — не менее 30 дней до предполагаемого выхода из ООО.

Шаг 3: перерасчет доли. Доля вышедшего участника переходит к Обществу (ст. 23 ФЗ «Об ООО»). Ее необходимо распределить между оставшимися участниками, продать третьему лицу или погасить с уменьшением уставного капитала Общества.

Шаг 4: внесение изменений в ЕГРЮЛ. В течение 30 дней подайте в ФНС нотариальную форму Р14001, решение о принятии доли Обществом, новую редакцию устава в случае, если он был изменен, а также квитанцию об уплате госпошлины.Срок обработки пакета документов составляет, как правило, не более пяти рабочих дней.

Кроме того, после проведения процедуры следует уведомить банк об изменении состава учредителей, а также обновить существующие лицензии, если они привязаны к участникам бизнеса.

Распространенные ошибки при выводе учредителей

Ошибки в расчетах (неучет дебиторской/кредиторской задолженности при определении чистых активов, игнорирование переоценки имущества, неправильное определение даты расчета стоимости доли);

Процедурные нарушения (нарушение преимущественного права других участников по ст. 21 ФЗ «Об ООО», пропуск тридцатидневного срока для регистрации изменений в ЕГРЮЛ, отсутствие нотариального удостоверения сделки, обязательного с 2021 года);

Документальные ошибки (отсутствие протокола общего собрания, неправильное оформление заявления о выходе, отсутствие акта приема-передачи доли).

Налоговые последствия вывода учредителя из ООО: важные нюансы

При изменении состава учредителей ООО необходимо учитывать налоговые требования, вытекающие из этой процедуры. В обязанности Общества входят выплата действительной стоимости доли, которая рассчитывается по формуле «чистые активы × размер доли» на базе данных последнего утвержденного бухгалтерского баланса, а также обязательное удержание и перечисление НДФЛ 13%, если выходящий участник является физическим лицом.

В случае с юрлицом налог на прибыль удерживается по ставке 20%.

Обязанности выходящего участника – уплата НДФЛ 13% с разницы между полученной суммой и первоначальным вкладом, а также декларирование дохода, если сумма выплаты превышает 1 млн рублей.

Важный момент: при занижении цены сделки налоговые органы могут доначислить налоги исходя из рыночной стоимости доли, оштрафовать на 20-40% от суммы недоплаты или даже инициировать проверку всей финансовой деятельности компании.

Подытожим: процедура вывода учредителя из ООО требует внимательного подхода и соблюдения множества формальностей. Существенно облегчить задачу и обезопасить бизнес помогут закрепление в уставе порядка выхода участников, точные финансовые расчеты, проведение аудита бухгалтерии перед выплатой доли, своевременная подача документов и другие превентивные меры.

При профессиональном подходе процесс вывода занимает 1-2 месяца и проходит без негативных последствий для бизнеса. Если ситуация спорная — разумным будет без промедления обратиться к специалистам по корпоративному праву.