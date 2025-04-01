Как определить дату возникновения дохода для УСН при торговле на маркетплейсах

Плательщики на УСН определяют доходы кассовым методом. Однако при торговле на маркетплейсе не всегда ясно: на какой момент возникает этот доход.

Вопрос о дате возникновения дохода для целей УСН при продажах на маркетплейсе вызывает постоянные споры. В общем случае плательщики на упрощенке определяют доходы на дату их получения. По п. 1 ст. 346.17 НК под ней понимается день:

поступления денег на счета в банках и (или) в кассу;

получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав;

погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.

Однако НК не уточняет, на какую дату нужно учесть доход при продаже товара через посредника.

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По мнению Минфина из писем от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336 и от 16.10.2024 № 03-11-11/100521, продавцу на УСН нужно учитывать доход на дату возникновения права распоряжения полученными средствами. Здесь речь идет о поступлении денег от покупателей на счета в банках или в кассу маркетплейса (см. письма ФНС от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ и от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@).

Однако деньги, поступившие агенту от покупателей, принадлежат собственнику товаров. И распоряжаться он ими может несмотря на то, что они находятся у агента по п. 1 ст. 996, ст. 1005 и 1011 ГК.

Такое же мнение поддержал и АС Поволжского округа (постановление от 26.02.2025 № Ф06-873/2025 по делу № А65-7310/2024). В документе содержится четкое указание на то, что датой получения доходов для принципала в целях исчисления и уплаты УСН считается день поступления платежей по договору на счета в банках и (или) в кассу агента.

Однако ранее Минфин утверждал, что доход селлер должен учитывать на дату поступления денежных средств на счет или в кассу, а не на дату получения посредником (см. письма Минфина от 03.04.2020 № 03-11-11/26872, от 26.09.2019 № 03-11-11/74067).