Можно ли использовать НДС 10% при изготовлении кормов

По кормам для животных необходимо начислять НДС по ставке 10%. Разбираемся, можно ли применять эту норму по кормам для непродуктивных животных.

Ситуация: организация занимается производством кормов для непродуктивных животных с ОКВЭД «Производство готовых кормов для непродуктивных животных». Можно ли применять ставку 10% по этим товарам?

Применение 10% ставки не зависит от ОКВЭД организации. По пп. 1 п. 2 ст. 164 НК налогообложение производится НДС при реализации конкретных товаров.

Ставка по НДС 10% производится при реализации продовольственных товаров в том числе зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов по вышеуказанной норме. Коды видов продукции, которые попадают под эту ставку установлены постановлением Правительства от 31.12. 2004 г. № 908.

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В этом документе указаны корма только для сельскохозяйственных животных, кормов для непродуктивных животных там не указано. Это вполне логично, потому что сельхоз животные используются для производства продовольственных товаров.