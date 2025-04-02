ЦОК ПРОФК 31.03 Мобильный
НДС

Можно ли использовать НДС 10% при изготовлении кормов

По кормам для животных необходимо начислять НДС по ставке 10%. Разбираемся, можно ли применять эту норму по кормам для непродуктивных животных.
Можно ли использовать НДС 10% при изготовлении кормов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Ситуация: организация занимается производством кормов для непродуктивных животных с ОКВЭД «Производство готовых кормов для непродуктивных животных». Можно ли применять ставку 10% по этим товарам?

Применение 10% ставки не зависит от ОКВЭД организации. По пп. 1 п. 2 ст. 164 НК налогообложение производится НДС при реализации конкретных товаров. 

Ставка по НДС 10% производится при реализации продовольственных товаров в том числе зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов по вышеуказанной норме. Коды видов продукции, которые попадают под эту ставку установлены постановлением Правительства от 31.12. 2004 г. № 908.

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В этом документе указаны корма только для сельскохозяйственных животных, кормов для непродуктивных животных там не указано. Это вполне логично, потому что сельхоз животные используются для производства продовольственных товаров.

Комментарии

3
  • Вера Ревина

    я то думаю почему моя собака такая бездельница, а она просто непродуктивная

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    В этом документе указаны корма только для сельскохозяйственных животных, кормов для непродуктивных животных там не указано.

    Просто шедевр!

    Никогда ранее не знал и даже предположить не мог бы что противоположность сельскозозяйственного животного называется непродуктивное!

    Это вполне логично,

    извините, но для меня вообще ничего логичного. Наоборот - полный абсурд!

    потому что сельхоз животные используются для производства продовольственных товаров.

    *смайлик пожимает плечами

    а из "непродуктивных...." пирожков напечь нельзя?

    - у вас мясо свежее?

    - свежайшее! ещё утром бегала и гавкала!