Можно ли использовать НДС 10% при изготовлении кормов

Ситуация: организация занимается производством кормов для непродуктивных животных с ОКВЭД «Производство готовых кормов для непродуктивных животных». Можно ли применять ставку 10% по этим товарам?
Применение 10% ставки не зависит от ОКВЭД организации. По пп. 1 п. 2 ст. 164 НК налогообложение производится НДС при реализации конкретных товаров.
Ставка по НДС 10% производится при реализации продовольственных товаров в том числе зерна, комбикормов, кормовых смесей, зерновых отходов по вышеуказанной норме. Коды видов продукции, которые попадают под эту ставку установлены постановлением Правительства от 31.12. 2004 г. № 908.
Научитесь исчислять и уплачивать НДС на ОСНО, а также уплачивать налог на прибыль на курсе повышения квалификации «Бухгалтер на ОСНО». Программа обновлена с учетом налоговой реформы. Теперь в ней есть новые уроки по НДФЛ, страховым взносам, налогу на имущество, земельному налогу и т. д. После обучения вы получите удостоверение, которое внесем в ФИС ФРДО.
В этом документе указаны корма только для сельскохозяйственных животных, кормов для непродуктивных животных там не указано. Это вполне логично, потому что сельхоз животные используются для производства продовольственных товаров.
Комментарии3
я то думаю почему моя собака такая бездельница, а она просто непродуктивная
Просто шедевр!
Никогда ранее не знал и даже предположить не мог бы что противоположность сельскозозяйственного животного называется непродуктивное!
извините, но для меня вообще ничего логичного. Наоборот - полный абсурд!
*смайлик пожимает плечами
а из "непродуктивных...." пирожков напечь нельзя?
- у вас мясо свежее?
- свежайшее! ещё утром бегала и гавкала!
все равны но некоторые равнее