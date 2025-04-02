Что будет с патентом на транспортные услуги, если ИП меняет ТС

Если ИП меняет транспортное средство, указанное в патенте на другое, то неясно: что делать. Разбираемся, нужно ли регистрировать новый документ.

Ситуация: у ИП есть транспортное средство, которое указано в патенте (получен до конца года). Планируется продажа этого ТС и приобретение другого. Как повлияет смена транспортного средства на патент?

Патент действует только в отношении указанных в нем объектов, используемых для осуществления предпринимательской деятельности. При смене транспортных средств необходимо получить новый патент (такова позиция Минфина из письма от 05.04.2022 г. № 03-11-11/28178).

Поэтому за 10 дней до даты начала ведения деятельности нужно подать заявление на патент с новым физическим показателем — транспортным средством.

ИП вправе обратиться в ИФНС с заявлением в произвольной форме по пересчету суммы налога, уплаченного по ранее действовавшему патенту, исходя из срока действия с даты начала до даты прекращения.

Налог в таком случае нужно пересчитать исходя из фактического срока действия патента. Сумма налога пересчитывается с помощью деления размера потенциально возможного годового дохода ИП на количество дней в этом календарном году и умножения полученного результата на налоговую ставку и количество дней, в течение которых ИП применял ПСН.