Обособленное подразделение закрылось: как скорректировать декларацию по налогу на прибыль

Организация с обособленными подразделениями уплачивает ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. Одно подразделение было закрыто до наступления срока уплаты некоторых ежемесячных авансовых платежей по нему, как скорректировать отчетность?

Ситуация: у организации есть 3 обособленных подразделения, одно из которых закрылось в середине квартала. Как теперь заполнять строку 120 «ежемесячные авансовые платежи» раздела 5 декларации по налогу на прибыль?

Если в квартале, в котором было закрыто обособленное подразделение, организация начисляла ежемесячные авансовые платежи, в ранее представленную отчетность стоит внести корректировки.

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Если подразделение было закрыто до наступления срока уплаты всех или некоторых ежемесячных авансовых платежей по нему, то в уточненной декларации можно снять авансовые платежи. Одновременно на те же суммы нужно увеличить платежи по головному подразделению или другому обособленному подразделению.

Корректировки вносятся в отчетность за последний отчетный период до закрытия обособленного подразделения (см. письмо ФНС от 07.04.2011 № КЕ-4-3/5530@ и письмо Минфина от 24.02.2009 № 03-03-06/1/82).

Для снятия предстоящих ежемесячных авансов, сроки уплаты которых приходятся на даты после закрытия ОП, необходимо:

в строках 220–240 подраздела 1.2 разд. 1 декларации по закрытому подразделению убрать начисления авансовых платежей, сроки уплаты которых приходятся на период после закрытия ОП, то есть указать нули в соответствующих строках;

в строке 120 Приложения № 5 к листу 02 декларации по закрытому ОП отразить только те суммы ежемесячных авансовых платежей, срок уплаты которых наступил до закрытия.

Остальные показатели стоит перенести в уточненную декларацию из первичной без изменений.