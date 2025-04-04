В только что купленную квартиру заселились неизвестные, а суд отказался их выселять: почему так произошло

По закону новые жильцы могут вселиться в квартиру только с согласия ее собственника. Единственное исключение предусмотрено лишь для несовершеннолетних детей, которые вселяются к своим родителям. Но по факту таких исключений находится намного больше.

И вот свежий пример: собственница не проявила вовремя должного любопытства — и теперь вынуждена делить свою квартиру с чужими людьми.

Началось с того, что она выбрала себе подходящую квартиру для покупки. На сделке продавец предоставила поквартирную карточку, согласно которой днем ранее все жильцы были сняты с регистрационного учета.

Но когда сделку зарегистрировали и покупательница стала законной собственницей, две неизвестные женщины заселились в эту квартиру и заявили, что имеют право там жить.

Обосновали они это договором дарения.

Как выяснилось, они были родственницами продавца. Та получила квартиру в дар, а в договоре было сказано, что за такими-то гражданками сохраняется право бессрочного пользования этим жильем. И теперь они размахивали договором перед покупательницей и отказывались съезжать.



Собственница обратилась в суд, требуя выселить ответчиц, т. к. они не приходятся членами ее семьи (ст. 31 ЖК, ст. 292 ГК).

Но суд ей отказал, сказав что:

да, продавец квартиры должна была предупредить покупательницу о том, что есть постоянные жильцы — но недобросовестно об этом умолчала;

но и истец тоже виновата: перед тем как заключать сделку, она должна была проявить осмотрительность и потребовать от продавца договор дарения (по которому та стала собственницей) на ознакомление;

ответчики же не должны страдать из-за неосмотрительности истца, от своего права пользования жильем они не отказывались — значит, нет оснований для их выселения.

Все вышестоящие инстанции подтвердили решение суда — так что покупательнице придется смириться с посторонними жильцами в своей квартире (Четвертый КСОЮ, № 8Г-37425/ 2024).



Поэтому к проверке квартир перед их покупкой нужно очень внимательно относиться.