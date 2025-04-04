Как в налоговом учете отразить приобретение конструктора сайтов

Ситуация: организация на ОСНО занимается предоставлением услуг связи. Она приобрела конструктор сайтов и канал связи. Как учесть эти издержки в налоговом учете?

Приобретение конструктора сайтов и канала связи может быть направлено на создание продукции организации. Если покупка происходит с помощью покупки лицензионных прав, то расходы нужно списывать на себестоимость услуг равномерно в течение срока действия прав.

Покупка конструктора сайтов и канала связи отражается в качестве прямых расходов, учитываемых по мере оказания услуг. Если организация еще не начала их оказывать, то нужно сформировать затраты на незавершенное производство.

НК разрешает при оказании услуг не распределять прямые расходы периода на себестоимость «готовой продукции» (то есть оказанных услуг) и незавершенное производство. Однако если деятельности по оказанию услуг еще нет, то прямые расходы нельзя списывать в целях уменьшения налоговой базы.

Если по итогам налогового периода косвенные расходы окажутся больше выручки, то полученный убыток можно будет в будущем использовать для уменьшения положительной налоговой базы по правилам из ст. 283 НК.