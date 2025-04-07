Сколько лет придется работать,чтобы заработать хоть на какую-нибудь пенсию

Основной вид пенсии, который положен мужчинам и женщинам по достижению общего пенсионного возраста, 65 и 60 лет, это страховая пенсия по старости. Исключения из этого правила существуют, но мы сегодня на них останавливаться не будем.

Чтобы начать получать пенсию по старости, еще не достаточно достигнуть пенсионного возраста, нужно иметь необходимое количество лет трудового стажа.

И сегодня такой минимум составляет 15 лет. Но не все так просто. На самом деле, чтобы по достижении пенсионного возраста оформить пенсию по старости, придется работать намного больше. Так сколько нужно работать, чтобы вам назначили хоть какую-нибудь пенсию по старости.

Разберем на примере

Сложность заключается в том, что кроме стажа, на лицевом счете гражданина должно быть определенное количество пенсионных баллов, не менее 30.

А количество пенсионных баллов зависит от того, какой размер официального заработка получал будущий пенсионер.

Поэтому при небольших зарплатах за 15 лет стажа можно не набрать необходимый минимум пенсионных баллов. А значит и пенсию вам не назначат.

Например, чтобы заработать в 2025 году 1 пенсионный балл на свой лицевой счет, нужно в течение года получать официальную зарплату не ниже 23 000 руб.

А чтобы в течение 15 лет набрать 30 пенсионных баллов, нужно зарабатывать в год не менее 2 ИПК, а это уже 46 000 руб. официального заработка ежемесячно.

Кроме того, нужно учитывать, что ежегодно увеличивается величина предельной базы для начисления страховых взносов. А это значит, что с каждым годом нужно еще больше зарабатывать для получения 1 пенсионного балла.

Если ваш официальный заработок не может обеспечить получения в год 2 пенсионных баллов, то тогда придется работать не 15 лет, а гораздо больше. Если в год зарабатывать по 1 ИПК, то чтобы набрать 30 баллов, придется работать не менее 30 лет, а если полбалла, то 60 лет и т.д.

Законодательство:

ст. 8 закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».