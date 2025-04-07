Супруги покупают квартиру: как получить вычет по НДФЛ

Получить вычет по НДФЛ при покупке квартиры в браке может как жена, так и муж. Разбираемся, как его получить.

При официальном браке не имеет значения, на чье имя будет оформлена квартира. В отношении имущества, которое находится в общей совместной собственности, имущественный вычет вправе получить каждый из супругов.

Однако по мнению Минфина из письма от 04.07.2023 № 3-04-05/62162, если муж уже воспользовался вычетом, повторно он его получить не сможет.

Расходы на покупку общей квартиры можно разделить для целей вычета. Согласно письму Минфина от 17.10.2024 № 03-04-05/100983, чтобы это сделать супруги должны представить в ИФНС заявление о распределении понесенных ими расходов.