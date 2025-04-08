Как селлеру на маркетплейсах заполнить и сдать декларацию по НДС за 1 квартал 2025 года

Если ваша выручка в 2024 году превысила 60 млн рублей, с 2025 года вы обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость сдавать декларацию по НДС.

На первый взгляд кажется, что это просто: скачал форму, внес цифры, отправил почтой или отнес лично в налоговую. На самом деле все сложнее.

Расскажу, как это сделать селлеру, который выбрал ставку НДС 5%:

1. Определяем налогооблагаемые и необлагаемые НДС выплаты при торговле на маркетплейсах

облагаются НДС все суммы, связанные с реализацией товаров физическим и юридическим лицам;

не облагаются внереализационные доходы (компенсации и т.п.).

2. Составляем УПД на все суммы, подлежащие обложению НДС

УПД на выкуп товара маркетплейсами;

УПД на реализацию товара по договорам комиссии;

УПД на полученные авансы.

3. Заполняем Книгу продаж

Все составленные вами УПД должны быть зарегистрированы в Книге продаж с правильным кодом операции:

01 – реализация товара юридическим лицам;

02 – получение аванса;

26 – реализация товаров неплательщикам НДС.

Все УПД, которые вы заносите в Книгу продаж должны сходиться с УПД, которые вы в течение квартала отправляли юр. лицам.

4. Заполняем Книгу покупок

Если в течение квартала были зачеты авансов или возвраты от покупателей, они должны быть занесены в книгу покупок.

5. Заполняем декларацию по НДС

Раздел 1 — итоговая сумма НДС к уплате;

Раздел 3 — итоговые данные из Книги продаж и Книги покупок;

Раздел 8 — Книга покупок;

Раздел 9 — Книга продаж.

6. Отправляем декларацию в ИФНС — до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Мы не можем сдать Декларацию по НДС по почте или посетив инспекцию лично. Этот отчет сдается только в виде файла по электронным каналам связи и должен быть подписан цифровой подписью.

Нужно подключить оператора ЭДО (Контур, Сбис, Такском) или сдать декларацию из 1С.

7. Проверка декларации

Срок проверки декларации по НДС — 2 месяца. В течение этого срока налоговая может запросить у вас пояснения или документы, подтверждающие ваши расчеты.

Требование из налоговой также придет электронно. Необходимо не реже одного раза в неделю проверять, не пришло ли требование (можно подключить уведомления на телефон или эл. почту). Если не ответить на требование налоговой или не подтвердить получение этого требования, то налоговики могут заблокировать ваши счета.

Совет: заполняя декларацию, сразу сохраняйте в отдельную папку (поквартально) все документы из личного кабинета на маркетплейсе. В том случае, если потребуются пояснения или документы, они будут у вас уже готовы.