Как на УСН с 5% НДС учитывать партнерские выплаты от Ozon

Если организация торгует на маркетплейсе и получает выплату по механикам лояльности партнеров, то нужно разобраться с учетом сумм в целях НДС.

Сумму выплат от партнеров можно включать в цену проданного товара. Также эта сумма включается в доход по УСН и налоговую базу по НДС.

По пп. 2 п. 1 ст. 162 НК налоговая база по НДС увеличивается на суммы за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов либо иначе связанные с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). Выплаты по механикам лояльности как раз и связаны непосредственно с оплатой товаров.

В книге учета доходов и расходов выплата от партнеров (выплата по механикам лояльности партнеров) указывается за вычетом НДС. По ст. 248 НК при определении доходов из сумм исключаются налоги, предъявленные покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).