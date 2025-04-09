Как исправить ошибки прошлых лет в бухучете

Если организация выявила ошибки в учете прошлых лет, то их необходимо исправить. Рассказываем, как это сделать в соответствии с ПБУ 22/2010.

Ситуация: организация c 2022 года вела учет с применением ФСБУ 25/2018. На конец периода были выявлены ошибки в учете 2022-2024 годов. Как их исправить и нужно ли пересдавать отчетность?

По п. 10 ПБУ 22/2010 утвержденную бухгалтерскую отчетность заново подавать не нужно. Порядок исправления ошибок в 2022–2023 зависит от их существенности. Согласно п. 3 ПБУ 22/2010 критерий существенности организация определяет самостоятельно и утверждает это в учетной политике.

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Если отчетность за 2024 год подана, но не утверждена, то на 31.12.2024 нужно сделать записи по исправлению ошибок за 2024 и 2022-2023 годы:

Ошибки 2024 года исправляются с помощью сторно или дополнительной записи проводками на 31.12.2024. Если ошибки в 2022–2023 несущественны, то их нужно исправить проводками на 31.12.2024 в корреспонденции со счетом 91 по п. 14 ПБУ 22/2010. Таким же образом можно исправить все ошибки за 2022–2023 года, если организация использует упрощенные способы бухучета. Если ошибки в 2022-2023 годах существенны, а организация не может использовать упрощенный бухучет, то ошибки исправляются проводками на 31.12.2024 в корреспонденции со счетом 84 по п. 9 ПБУ 22/2010.

В отчетности за 2024 нужно использовать «ретроспективный пересчет», то есть отражать скорректированные показатели 2022 и 2023, как если бы ошибок не было. Приводятся корректные показатели с учетом исправления ошибок: