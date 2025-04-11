Организация на УСН «Доходы минус расходы» купила лицензию: как отразить в учете 

Организации на УСН «Доходы минус расходы» могут учесть в затратах приобретение лицензии. Рассказываем, как это правильно сделать.

Ситуация: организация на УСН приобрела лицензию на программу по ЭДО. Срок лицензии — 1 год. Как отразить покупку в учете?

На доходно-расходной упрощенке можно учесть затраты на приобретение неисключительных прав (право использования) на программы для ЭВМ и базы данных, а также расходы на их обновление согласно пп. 19 п. 1 ст. 346.16 НК. Можно учесть затраты:

Расходы по общему правилу согласно п. 2 ст. 346.16 НК должны быть экономически обоснованы, документально подтверждены и направлены на получение дохода.

В бухгалтерском учете оплата будет учитываться в качестве дебиторской задолженности и списываться равномерно.

По пп. 2, пп. 19 п. 1 ст. 346.16 и п. 2 ст. 346.17 НК расходы по УСН будут учитываться единовременно после оплаты независимо от срока пользования программой и вида платежей при условии передачи права на использование программы и оплаты вознаграждения продавцу.

В 1С можно зарегистрировать приобретение лицензии с помощью документа «Поступление (акт, накладная)» с видом операции «Услуги».

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Если по договору права лицензиата зависят от исполнения обязанностей, совершения действий или соблюдения условий, то он рассматривается как договор оказания услуг. Если договор действует несколько месяцев, то оплата рассматривается как авансовая дебиторская задолженность.

С релиза 3.0.155.21 для таких активов используется:

справочник «Нематериальные активы» (используется для всех прав, даже если они не признаются нематериальными активами);

счет 76.18 «Приобретение прав на использование результатов интеллектуальной деятельности».

Используется документ «Поступление» (акт, накладная, УПД) с видом операции «Права» и «Приобретение прав: акт, УПД».

В карточке нематериального актива нужно выбрать порядок учета: