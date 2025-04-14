Новые штрафы за утечку персональных данных с 30 мая 2025 года: кого и на сколько накажут

30 мая вступает в силу новая редакция КоАП, установленная законом от 30.11.2024 № 420-ФЗ. Размеры штрафов в ней заметно увеличились, а еще появились новые составы правонарушений. Разобрались с изменениями в статье.

Утечка персональных данных

Если действие (бездействие) организации или ИП привело к незаконной передаче персональных данных от 1 тыс. до 10 тыс. людей, то будет штраф:

для должностных лиц (государственного или муниципального органа либо НКО) — от 200 до 400 тыс. руб. ;

для ИП и компаний — от 3 до 5 млн руб.

Такие же размеры штрафов установлены за утечку от 10 до 100 тыс. идентификаторов физлиц (уникальные обозначения, хранящиеся в информационных системах операторов данных).

При незаконной передаче данных от 10 до 100 тыс. субъектов (как и при передаче от 100 тыс. до 1 млн идентификаторов физлиц) штрафы будут еще больше:

для должностных лиц (государственного или муниципального органа либо НКО) — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. ;

для ИП и компаний — от 5 до 10 млн руб.

Особые размеры штрафов предусмотрены за утечку персональных данных специальных категорий (расовая принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья и интимной жизни). Санкции будут такие:

для должностных лиц — от 1 млн до 1,3 млн руб. ;

для ИП и компаний — от 10 млн до 15 млн руб.

Неуведомление Роскомнадзора об утечке

Если организация или ИП не сообщила Роскомнадзору об утечке персональных данных или сделала это несвоевременно, то будут следующие штрафы:

для должностных лиц государственного или муниципального органа либо НКО — от 400 до 800 тыс. руб. ;

для ИП и компаний — от 1 млн до 3 млн руб.

Состав правонарушения образуется и в случае, если организация не уведомит или несвоевременно сообщит Роскомнадзору о намерении обрабатывать персональные данные:

для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб. ;

для ИП и компаний — от 100 до 300 тыс. руб.

Кто и как должен уведомлять Роскомнадзор, а также когда этого можно не делать, узнаете из разбора: уведомление в Роскомнадзор: кто и зачем обязан подавать.

Нарушение прав потребителей

Если организация или ИП откажется заключить, расторгнуть или изменить договор с потребителем, потому что он не прошел идентификацию по биометрии, то будут штрафы: