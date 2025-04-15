Когда упрощенцу придется перейти с НДС 5% на НДС 7%

Организации и ИП на упрощенке, доходы которых превысили 60 млн руб., переходят на уплату НДС. Они могут выбрать пониженные ставки — 5 или 7% или 10 и 20: с возможностью вычета. Рассказываем, в каком случае ИП перейдет со ставки 5% на 7%.

Если доходы организации или ИП по итогам какого-то месяца 2025 года превысят нарастающим итогом 250 тыс. руб., то ставку 7% нужно применять с начала следующего месяца.

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Например, в октябре 2025 года доходы превысили 250 млн руб., то с ноября 2025 года налогоплательщику придется применять ставку 7%.

Однако если где-то в середине или в конце года доходы превысили лимит, то по итогам года они тоже будут его превышать. А значит, с начала следующего года организация или ИП на УСН будет применять ставку 7%.

То есть условие для перехода на ставку 7% проверяется в течение всего года и по итогам года для определения, какую ставку применять с 1 января следующего.

Например, если весь год доход был меньше 250 млн руб., то применяется ставка 5%. А если в конце декабря организация получила сумму, с учетом которой годовой доход увеличился, то с начала следующего года должна применяться ставка 7%.

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