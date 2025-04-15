Как ИП сменить ОКВЭД и что делать с патентом

Если ИП на ПСН решила сменить ОКВЭД, то и патент нужно закрыть. Рассказываем, как это сделать.

Ситуация: ИП совмещает ПСН и УСН. Он решил сменить вид деятельности, указанный в патенте.

Для смены ОКВЭД нужно отправить в ИФНС заявление о внесении изменений в ЕГРИП. Оно отправляется по форме Р24001 (утв. приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@), в котором заполняются страница 1, лист Д, лист Е.

В п. 2 в поле «Причина представления заявления», нужно проставить цифровое значение «1» (изменение сведений об индивидуальном предпринимателе).

В листе Д в п. 1 указывается «Код основного вида деятельности» — нового, а в пункте 2 указываются коды, которые нужно исключить. Госпошлину платить не нужно.

Если деятельность по патенту прекратилась, то необходимо отправить заявление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения по форме КНД-1150026 (утв. приказом ФНС от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@) и стоимость полученного патента будет пересчитана.

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