В декларацию по НДС ошибочно попал УПД: что делать

Если в декларации по НДС ошибочно отражен УПД, то ошибку нужно исправить. Разбираемся, как поступить с документом и нужно ли подавать уточненку.

Ситуация: у организации в декларацию по НДС ошибочно попал УПД как за реализацию. Вместо него нужно было выставить счет-фактуру на аванс.

Несмотря на то, что налог в такой декларации не занижен и формально можно не подавать уточненную декларацию, стоит это сделать. При реализации нужно будет начислить НДС, однако у организации нет счета-фактуры, на основании которого с аванса можно заявить вычет.

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Ошибочно выставленный УПД нужно аннулировать с помощью записи в дополнительном листе к книге продаж корректируемого периода. Его нужно зарегистрировать в дополнительном листе так же, как он был зарегистрирован в книге продаж. В графах со стоимостными и количественными показателями — 13а–19, 22, 23 стоит указать минусовые значения.

На аванс стоит выставить счет-фактуру и отразить его в книге продаж корректируемого периода. Исправление можно сделать и проще: изменить документы и переформировать декларацию.

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