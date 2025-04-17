Может ли внешний совместитель получить вычет на детей

Если у организации есть внешний совместитель, который хочет получить вычет, то возникает много вопросов. Можно ли предоставить выплату по дополнительному месту работы? Рассказываем в статье.

Ситуация: у организации есть сотрудник, который работает внешним совместителем на полставки. Может ли он получить вычет?

Если сотрудник работает на условиях внешнего совместительства, он может получить вычет на детей. По п. 3 ст. 218 НК при наличии нескольких работодателей налогоплательщик может выбрать, у кого из них получать вычет.

По мнению Минфина из письма от 30.06.2014 № 03-04-05/31345 нельзя отказать совместителю, который обратился к работодателю со всеми необходимыми документами.

Кроме того, закон не обязывает работодателя проверять, получает ли совместитель вычеты по основному месту работы. Но безопаснее будет все же уточнить эту информацию у него и предупредить о возможных последствиях — доплаты налога и уплаты штрафа по п. 3 ст. 122 НК.

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