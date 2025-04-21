Как отразить перерасчет больничного в отчетности

Если СФР пересчитал больничный, то и организации нужно скорректировать данные в отчетности и в 1С. Разбираемся, что и как нужно исправить.

Ситуация: сотрудник в июле 2024 года получил травму на производстве. Больничный рассчитывался в общем порядке. Однако в марте СФР подтвердила, что случай страховой и прислала перерасчет. Организация провела перерасчет, сторнировала выплату. Что делать с излишне выплаченной суммой и сторнированным НДФЛ?

Организации нужно сдать уточненные расчеты РСВ и 6-НДФЛ. В 1С с помощью документа «Перерасчет страховых взносов» (раздел «Зарплата и кадры» — вкладка «Страховые взносы») стоит провести корректировку.

Больничный по травме на производстве оплачивается полностью за счет СФР, поэтому в 6-НДФЛ также изменятся суммы начислений и исчисленного налога.

В уточненке нужно будет отразить итоговые суммы с учетом перерасчета.

Так как в итоге будет переплата по НДФЛ, то возвращенную сумму налога (на основании письменного заявления работника) нужно будет отразить по строке 190 в том периоде, в котором работодатель вернул сотруднику излишне удержанный НДФЛ.

Что делать с излишне выплаченной суммой

Организация может удерживать из зарплаты или пособия работника излишне выплаченную сумму в случаях, когда переплата возникла в результате (ч. 4 ст. 15 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):

недобросовестности работника;

счетной (арифметической) ошибки.

Организация может удерживать не более 20% суммы, причитающейся работнику при каждой выплате согласно ч. 4 ст. 15 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. По письму ФСС от 20.08.2007 № 02-13/07-7922 организация может удержать излишне выплаченную сумму пособия только с письменного согласия работника.

Можно предложить работнику добровольно вернуть излишне выплаченную сумму в следующих ситуациях: