Как отразить перерасчет больничного в отчетности

Ситуация: сотрудник в июле 2024 года получил травму на производстве. Больничный рассчитывался в общем порядке. Однако в марте СФР подтвердила, что случай страховой и прислала перерасчет. Организация провела перерасчет, сторнировала выплату. Что делать с излишне выплаченной суммой и сторнированным НДФЛ?
Организации нужно сдать уточненные расчеты РСВ и 6-НДФЛ. В 1С с помощью документа «Перерасчет страховых взносов» (раздел «Зарплата и кадры» — вкладка «Страховые взносы») стоит провести корректировку.
Больничный по травме на производстве оплачивается полностью за счет СФР, поэтому в 6-НДФЛ также изменятся суммы начислений и исчисленного налога.
В уточненке нужно будет отразить итоговые суммы с учетом перерасчета.
Так как в итоге будет переплата по НДФЛ, то возвращенную сумму налога (на основании письменного заявления работника) нужно будет отразить по строке 190 в том периоде, в котором работодатель вернул сотруднику излишне удержанный НДФЛ.
Что делать с излишне выплаченной суммой
Организация может удерживать из зарплаты или пособия работника излишне выплаченную сумму в случаях, когда переплата возникла в результате (ч. 4 ст. 15 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ):
недобросовестности работника;
счетной (арифметической) ошибки.
Организация может удерживать не более 20% суммы, причитающейся работнику при каждой выплате согласно ч. 4 ст. 15 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. По письму ФСС от 20.08.2007 № 02-13/07-7922 организация может удержать излишне выплаченную сумму пособия только с письменного согласия работника.
Можно предложить работнику добровольно вернуть излишне выплаченную сумму в следующих ситуациях:
при обнаружении ошибок, которые не относятся к счетным. То есть в случае обнаружения неправильного применения или трактовки норм законодательства при расчете пособия (см. письмо ФСС от 30.11.2015 № 02-09-11/15-23247);
при обнаружении обстоятельств, которые позволяют вам производить удержание из заработной платы и пособия. Это позволит организации вернуть всю сумму переплаты единовременно, а не удерживать по 20% из каждой выплаты (см. письмо Роструда от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1).
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