На какую дату учитывать доходы по ПВЗ на УСН

Если организация осуществляет деятельность пункта выдачи заказов, то неясно: как учитывать доходы. Рассказываем про определение даты дохода в целях УСН.

Доходы на упрощенной системе налогообложения определяются по кассовому методу. Он означает, что доходы по ст. 273 НК отражаются на момент, когда денежные средства зачислены на расчетные счета, поступили в кассу или было получено имущество, выступающее в качестве платы.

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Для комитента на УСН доходом будет являться вся сумма дохода, поступающая на счета, не вычитая вознаграждение согласно письму Минфина от 07.10.2013 № 03-11-06/2/41436 — документ «Поступление на расчетный счет». Дата признания дохода — это дата поступления денежных средств.

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