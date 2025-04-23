Как в 1С:ЗУП начислить компенсацию за задержку зарплаты

Если организация задержала зарплату, то она должна выплатить компенсацию. Рассказываем, как это сделать в 1С.

Для начисления компенсации в 1С нужно воспользоваться документом «Компенсация за задержку выплаты заработной платы». Ее нужно зарегистрировать до создания ведомости на выплату по задержанным суммам.

Документ находится в меню «Зарплата» , пункт «Компенсация за задержку зарплаты». В поле «Месяц» и «Дата» указывается месяц и дата регистрации документа. В поле «Задержана зарплата по:» отражается месяц, за который задержана выплата (включительно).

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В поле «Учитывать как» нужно выбрать вариант «Прочие расчеты с персоналом». При таком варианте после синхронизации с программой 1С:Бухгалтерия предприятия будет сформирована проводка в корреспонденции счетом 73.

В строке «Вид дохода» нужно выбрать «Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)». Внизу документа нужно установить планируемую дату выплаты и по кнопке «Заполнить» программа сделает начисление по сотруднику.

Выплата задержанной суммы производится в общем порядке. Регистрируется и проводится документ «Ведомость в кассу» или «Ведомость в банк» в разделе меню «Выплаты» выбирается «Все ведомости на выплату зарплаты».

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