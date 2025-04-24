Что упрощенцу с НДС считать доходом при работе с Wildberries

При работе с Wildberries нужно помнить много нюансов: вознаграждение агента, возвраты, скидку постоянного покупателя. Поэтому у продавцов часто возникает вопрос: какая сумма считается доходом при работе с маркетплейсом.

Налоговая база по УСН в отчете Wildberries — это строка 1 «Всего стоимость реализованного товара» и строка 2 «Всего стоимость оказанных услуг». База по НДС (если он есть) на УСН такая же.

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На расчетный счет организация получит сумму из строки «Итого к перечислению продавцу за текущий период». Сумма к перечислению может быть больше чем продажи, так как в эту сумму могут включить отрицательное вознаграждение (из-за превышения скидки постоянного покупателя над суммой вознаграждения). После подсчета общей суммы вознаграждение может оказаться положительным.

Отрицательная сумма вознаграждения — доход продавца. Ее можно отразить в 1С документом «Операции, введенные вручную» или «Реализация». Отрицательное вознаграждение в налоговую базу по НДС по пп. 2 п. 1 ст. 162 НК, так как эта сумма связана с оплатой за товары.

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