Расхождение по контрольным соглашениям в декларации по НДС: что делать

Если по контрольным соглашением возникло расхождение, то все дело может быть в округлении данных. Разбираемся, что делать в таком случае.

Ситуация: организация заполняет декларацию по НДС. По контрольным соглашениям получилось расхождение в 6 рублей при допустимом расхождении в 1 рубль. Причина кроется в округлении НДС в расчетах комиссионером.

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По п. 5.3 ст. 174 НК одним из оснований, по которому декларация по НДС считается непредоставленной, считается нарушение контрольных соотношений (КС).

Можно попробовать отправить декларацию как есть, но, возможно, придет уведомление об отказе в приеме. Оно направляется в электронной форме не позднее дня, который следует за днем получения декларации.

Если придет уведомление, то организации следует в пятидневный срок с даты получения представить налоговую декларацию, в которой устранены несоответствия по контрольным соотношениям. Однако ФНС могут и не отказать в приеме декларации, так как по всем КС допускается погрешность за счет округлений.

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