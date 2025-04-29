Как заявить вычеты по НДС при переходе с УСН на ОСНО

Если организация переходит на ОСНО, то она может принять НДС к вычету. Разбираемся, как это правильно сделать и какие суммы можно учесть.

Организация или ИП при переходе с УСН на ОСНО может заявить вычеты НДС по приобретенным товарам, работам и услугам (если они не были отнесены к расходам на УСН). Из формулировки следует, что правило работает только для бывших упрощенцев с объектом «Доходы минус расходы».

Налогоплательщики на УСН с объектом «Доходы» не определяют расходы для целей налогообложения, поэтому правом на вычет по НДС они воспользоваться не могут согласно письму Минфина от 01.09.2017 № 03-07-11/56374.

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При этом в письме от 20.11.2024 № 03-07-11/115201 Минфин отметил, что в НК нет запрета на вычет НДС по товарам (работам, услугам), использование которых в облагаемой НДС деятельности началось после перехода на общий режим, даже если упрощенец применял объект «Доходы».

Поэтому если воспользоваться данной позицией Минфина, то организации и ИП на доходной упрощенке при переходе на общий режим вправе принять к вычету предъявленный им ранее НДС при условии, что товары (работы, услуги, имущественные права) начали использоваться в деятельности, облагаемой НДС, на ОСНО.

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