УСН с НДС на маркетплейсах: что настроить в ЛК и как вести учет

Эксперт Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса, провела полуторачасовой вебинар, разбирая аспекты работы на маркетплейсах: от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС. Редакция подготовила краткую выдержку из него по правилам настройки и работы с НДС на УСН, а полную версию вебинара, вы можете посмотреть или прочитать в виде конспекта здесь.
Актуализируйте сведения в ЛК маркетплейса
В личном кабинете укажите верную форму организации:
«ИП с НДС», если вы являетесь индивидуальным предпринимателем;
«Организация с НДС», если вы юридическое лицо.
Также в карточках товаров укажите правильную ставку НДС.
Если вы плательщик НДС, но не заполните ставку НДС в карточке товара, то, в соответствии с пунктом 9.2.3. оферты, в чеках, которые сформирует маркетплейс, будет указана ставка 20%. Если вы превысили порог и перешли на новую ставку, обновите информацию в личном кабинете.
Wildberries выступает вашим агентом, поэтому важно указать актуальную информацию, чтобы маркетплейс корректно отображал её в чеке и в форме УПД при выкупе товаров, которые направляются за рубеж.
Настройте сервис ЭДО
Он необходим как для сдачи отчётности по НДС в электронном виде, так и для работы с Wildberries и другими вашими контрагентами. Проверьте срок действия электронной подписи (ЭЦП). идентификаторы:
СБИС — 2BEbf200150d4d042b99cdc5391e0601592;
Диадок — 2BM-9714053621-771401001-202407220901086561013;
Калуга Астрал — 2AE9B79CB25-C314-4686-8BB5-D31433889A64.
Общие правила учета
НДС — метод начисления. Доход признается на дату первого из событий: оплата по банку или отгрузка. Фактически, дат отгрузки покупателям мы не знаем. Поэтому можем считать по дате отчета маркетплейса.
По НДС у нас 2 вида реализаций:
Физическим лицам. С реализаций физлицам мы не выставляем никаких документов в ЭДО (так как там маркетплейс дает чек).
Юридическим лицам. А вот с реализаций организациям мы обязаны дать счет-фактуру. Это как раз те самые выкупы товаров по продаже зарубеж озоном и Wildberries. По Wildberries документ в ЭДО отправляется каждую неделю по каждому выкупу. По Озону 2 раза в месяц и он уже сформирован в ЛК. Там нужно только присвоить порядковый номер из вашего учета и направить им в ЭДО. Но в 1С его занести все равно надо, чтобы он попал в книгу продаж.
По Озону есть так же выкупы товаров юридическими лицами (покупателями). По ним Озон сам выставляет счет-фактуру, вам ее нужно только принять к своему учету. Первые такие выкупы в 2025 году Озон выставил «без НДС». Здесь проверьте, что вы указали ставки в карточках товаров и по этому выкупу примите к учету эту реализацию, начислив НДС сверху (так как в цене он не «сидел»).
Если в отчетах о продажах есть страны ЕАЭС, Wildberries самостоятельно передает «Статистическую отчетность» в ФТС. Это касается продавцов со всеми формами сотрудничества. С 2025 года ИП/ООО на УСН + НДС обязаны выставлять УПД в адрес Агента.
Важно заполнять следующую информацию в УПД:
В основании УПД должно быть указано: «Уведомление о выкупе № (Номер указан внутри уведомления о выкупе) от (дата от которой сформировано уведомление, указано внутри уведомления, рядом с его номером)».
Дата УПД — указана внутри уведомления, рядом с номером уведомления.
Сумма УПД — указана в уведомлении, в поле «Общая стоимость Товара».
УПД должен быть направлен в ЭДО в формализованном виде, в формате СЧФДОП.
УПД нужно выставить по артикульно. Увидеть информацию для заполнения УПД по артикулам вы можете в детализации «Уведомления о выкупе».
УПД необходимо сформировать только по продажам, которые отражены в детализации «Уведомления о выкупе». Возвращенные товары (возвраты) не участвуют в выкупе.
УПД формируется только на сумму уведомления, которую вы видите в детализации уведомления в графе «Итого» по сумме выкупа. Все товары, которые должны быть указаны в УПД, отображены в детализации уведомления.
Вы прочитали выдержку из конспекта вебинара: Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС.
Если вы хотите прочитать полную версию этого и других конспектов вебинаров, и посмотреть записи эфиров — они доступны в подписке Клерк.Премиум. Подписчики также получают доступ к базе онлайн-курсов, экспертных разборов, особым инструментам справочно-правовой системы и безлимитным консультациям.
Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.
Начать дискуссию