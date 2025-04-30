УСН с НДС на маркетплейсах: что настроить в ЛК и как вести учет

Актуализируйте сведения в ЛК маркетплейса

В личном кабинете укажите верную форму организации:

«ИП с НДС», если вы являетесь индивидуальным предпринимателем;

«Организация с НДС», если вы юридическое лицо.

Также в карточках товаров укажите правильную ставку НДС.

Если вы плательщик НДС, но не заполните ставку НДС в карточке товара, то, в соответствии с пунктом 9.2.3. оферты, в чеках, которые сформирует маркетплейс, будет указана ставка 20%. Если вы превысили порог и перешли на новую ставку, обновите информацию в личном кабинете.

Wildberries выступает вашим агентом, поэтому важно указать актуальную информацию, чтобы маркетплейс корректно отображал её в чеке и в форме УПД при выкупе товаров, которые направляются за рубеж.