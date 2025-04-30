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НДС на УСН

УСН с НДС на маркетплейсах: что настроить в ЛК и как вести учет

Все плательщики УСН при переходе лимита выручки в 60 млн руб. являются плательщиками НДС. Что делать, если селлер стал плательщиком НДС?

Эксперт Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса, провела полуторачасовой вебинар, разбирая аспекты работы на маркетплейсах: от основных документов и отражении операций в 1С до последних изменений и проверок ФНС. Редакция подготовила краткую выдержку из него по правилам настройки и работы с НДС на УСН, а полную версию вебинара, вы можете посмотреть или прочитать в виде конспекта здесь.

Актуализируйте сведения в ЛК маркетплейса

В личном кабинете укажите верную форму организации:

  • «ИП с НДС», если вы являетесь индивидуальным предпринимателем;

  • «Организация с НДС», если вы юридическое лицо.

Также в карточках товаров укажите правильную ставку НДС.

Если вы плательщик НДС, но не заполните ставку НДС в карточке товара, то, в соответствии с пунктом 9.2.3. оферты, в чеках, которые сформирует маркетплейс, будет указана ставка 20%. Если вы превысили порог и перешли на новую ставку, обновите информацию в личном кабинете.

Wildberries выступает вашим агентом, поэтому важно указать актуальную информацию, чтобы маркетплейс корректно отображал её в чеке и в форме УПД при выкупе товаров, которые направляются за рубеж.

Настройте сервис ЭДО

Он необходим как для сдачи отчётности по НДС в электронном виде, так и для работы с Wildberries и другими вашими контрагентами. Проверьте срок действия электронной подписи (ЭЦП). идентификаторы:

  • СБИС — 2BEbf200150d4d042b99cdc5391e0601592;

  • Диадок — 2BM-9714053621-771401001-202407220901086561013;

  • Калуга Астрал — 2AE9B79CB25-C314-4686-8BB5-D31433889A64.

Общие правила учета

НДС — метод начисления. Доход признается на дату первого из событий: оплата по банку или отгрузка. Фактически, дат отгрузки покупателям мы не знаем. Поэтому можем считать по дате отчета маркетплейса.

По НДС у нас 2 вида реализаций:

  • Физическим лицам. С реализаций физлицам мы не выставляем никаких документов в ЭДО (так как там маркетплейс дает чек).

  • Юридическим лицам. А вот с реализаций организациям мы обязаны дать счет-фактуру. Это как раз те самые выкупы товаров по продаже зарубеж озоном и Wildberries. По Wildberries документ в ЭДО отправляется каждую неделю по каждому выкупу. По Озону 2 раза в месяц и он уже сформирован в ЛК. Там нужно только присвоить порядковый номер из вашего учета и направить им в ЭДО. Но в 1С его занести все равно надо, чтобы он попал в книгу продаж.

По Озону есть так же выкупы товаров юридическими лицами (покупателями). По ним Озон сам выставляет счет-фактуру, вам ее нужно только принять к своему учету. Первые такие выкупы в 2025 году Озон выставил «без НДС». Здесь проверьте, что вы указали ставки в карточках товаров и по этому выкупу примите к учету эту реализацию, начислив НДС сверху (так как в цене он не «сидел»).

Если в отчетах о продажах есть страны ЕАЭС, Wildberries самостоятельно передает «Статистическую отчетность» в ФТС. Это касается продавцов со всеми формами сотрудничества. С 2025 года ИП/ООО на УСН + НДС обязаны выставлять УПД в адрес Агента.

Важно заполнять следующую информацию в УПД:

  • В основании УПД должно быть указано: «Уведомление о выкупе № (Номер указан внутри уведомления о выкупе) от (дата от которой сформировано уведомление, указано внутри уведомления, рядом с его номером)».

  • Дата УПД — указана внутри уведомления, рядом с номером уведомления.

  • Сумма УПД — указана в уведомлении, в поле «Общая стоимость Товара».

  • УПД должен быть направлен в ЭДО в формализованном виде, в формате СЧФДОП.

  • УПД нужно выставить по артикульно. Увидеть информацию для заполнения УПД по артикулам вы можете в детализации «Уведомления о выкупе».

  • УПД необходимо сформировать только по продажам, которые отражены в детализации «Уведомления о выкупе». Возвращенные товары (возвраты) не участвуют в выкупе.

  • УПД формируется только на сумму уведомления, которую вы видите в детализации уведомления в графе «Итого» по сумме выкупа. Все товары, которые должны быть указаны в УПД, отображены в детализации уведомления.

Вы прочитали выдержку из конспекта вебинара: Учет операций с маркетплейсами в 1С: первичные документы, реализация, НДС.

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