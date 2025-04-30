В кассовых чеках не указана общая ставка НДС: какие санкции будут

Если организация перешла на НДС с 2025 года и не перенастроила ККТ, то чеки могли пробиваться без налога. Рассказываем, как исправить ситуацию и какие санкции будут, если этого не сделать.

Ситуация: организация на УСН перешла с 2025 года на НДС 20%. Чеки с начала года пробивались без указания суммы и ставки налога, что делать?

Указание неверной ставки и суммы НДС при отражении полной суммы расчета влечет административное правонарушение. За него предусмотрена ответственность по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

предупреждение;

штраф для должностных лиц от 1,5 до 3 тыс. руб., а для юридических — от 5 до 10 тыс. руб.

По УСН был переходный период — 1 квартал 2025 года. Но он действовал только для специальных ставок — 5 и 7%. К организации в данном случае это не относится.

Организации и ИП освобождаются от административной ответственности при одновременном соблюдении условий:

нарушитель добровольно в письменной форме заявил в налоговую инспекцию о неприменении им ККТ ;

на момент его обращения ФНС не знала о совершенном административном правонарушении ;

представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

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Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП оштрафовать за нарушение порядка применения ККТ могут в течение одного года. В ФФД версии 1.1 и 1.2 ошибка в кассовом чеке исправляется с помощью чека коррекции. Если ошибка допущена в кассовом чеке с признаком расчета «приход», необходимо воспользоваться алгоритмом:

сформировать кассовый чек коррекции с признаком расчета «возврат прихода» , содержащий те же данные, что и ошибочный чек, указав фискальный признак ошибочного чека ( по тегу 1192 «дополнительные реквизиты чека»);

сделать кассовый чек коррекции с признаком расчета «приход», содержащий правильные данные, указав фискальный признак ошибочного чека (по тегу 1192 «дополнительные реквизиты чека»).

В ФФД версии 1.05 для исправления ошибки чек коррекции не применяется. Чтобы исправить информацию, отраженную в кассовом чеке с признаком расчета «приход», нужно:

сформировать кассовый чек (идентичный некорректному) с признаком расчета «возврат прихода» и указать в нем фискальный признак некорректного чека (по тегу 1192);

сделать правильный кассовый чек с признаком расчета «приход», указав в нем фискальный признак некорректного чека (тег 1192).

Так как оборота денежных средств при исправлении ставки НДС в чеках не будет, то и в аннулирующих чеках и в новых правильных вместо оплаты наличными и безналичными будет использоваться тег 1217 — «Сумма по чеку встречным предоставлением».

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