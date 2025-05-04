Российский IT-дайджест #8 за 26 апреля–4 мая 2025

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«Деловые Линии» перешли на ЭТрН
ГК «Деловые Линии» интегрировала систему ЭДО с внутренними IT-решениями. Теперь создание, согласование и подписание товаросопроводительных документов происходит онлайн через оператора «Тензор» — разработчика системы ЭДО Saby. Все операции — от переадресации груза до смены водителя — обрабатываются автоматически. Бумажные документы заменены QR-кодами. Экономия — 2 500 упаковок бумаги и 12 000 часов в год.
Юрлица:
Технологическое партнёрство Directum и Doczilla
ИТ-компании Directum и Doczilla объявили о технологическом партнерстве. Платформа Doczilla Pro будет интегрирована в ECM/BPM-систему Directum RX, что создаст комплексное решение для управления документами. Это позволит пользователям создавать документы в конструкторе и автоматически загружать их в систему. Партнерство также откроет возможности для развития экосистем продуктов в таких отраслях, как финансы, юриспруденция, логистика и строительство.
Юрлица:
Новое решение «Диасофта» для складского учёта
Компания «Диасофт» разработала продукт «Управление складами» для ордерной схемы документооборота. Система включает стандартные складские операции, учет ТМЦ и анализ остатков. Входит в решение Digital Q.ERP и работает на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Основные функции: ведение справочника складов с историей изменений; формирование ЕСУ по партиям поставок; учет и оперативное отображение остатков с маркировкой ГОЗ.
Юрлица:
Финансовая платформа от VK Tech
VK Tech запустил финансовую платформу VK Budgeting для управления эффективностью предприятий. Платформа объединяет данные, автоматизирует расчеты, настраивает модели и анализирует бизнес. VK Budgeting позволяет выстроить систему управленческого учета, решать задачи от отчетности до калькуляции себестоимости. Пользователи могут работать с большими объемами данных, моделировать сценарии и оценивать их влияние.
Юрлица:
Развитие платформы «Авандок» от «Корус Консалтинг»
ГК «Корус Консалтинг» сертифицировала платформу «Авандок» ФСТЭК и выпустила новую версию, включающую модуль «Авандок ИП» на базе ИИ, улучшения сортировки документов и квитанций «МЭДО-МЭДО ДСП» и более 50 функций конструктора. «Авандок» — это no- и low-code-платформа для управления корпоративным контентом, объединяющая решения «Документы», «Репозиторий», «Трекер», «Управление ИТ-проектами», «Диск», Service Desk и CRM. Платформа входит в реестр отечественного ПО и доступна на маркетплейсе Минцифры.
Юрлица:
Роботизация закупок в «Северстали»
«Северсталь» и «Инженерные изыскания» внедрили робота на платформе Sherpa RPA для автоматизации закупок электроэнергии. ПО исключает ручной труд при сверке данных, согласовании объемов, подписании документов и формировании отчетов. Внедрение снизило себестоимость продукции на 7 млн руб., повысило конкурентоспособность и сократило время выполнения задач. Робот обрабатывает более 300 документов в месяц.
Юрлица:
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Автор: Борис Мальцев
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