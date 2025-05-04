Российский IT-дайджест #8 за 26 апреля–4 мая 2025

Технологическое партнёрство Directum и Doczilla

ИТ-компании Directum и Doczilla объявили о технологическом партнерстве. Платформа Doczilla Pro будет интегрирована в ECM/BPM-систему Directum RX, что создаст комплексное решение для управления документами. Это позволит пользователям создавать документы в конструкторе и автоматически загружать их в систему. Партнерство также откроет возможности для развития экосистем продуктов в таких отраслях, как финансы, юриспруденция, логистика и строительство.

Юрлица: