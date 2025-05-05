Командировка выпала на выходные: как оплатить работу

Обычно командировки оплачиваются по среднему заработку сотрудника. Однако если дни выпадают на выходные, то используются другие правила расчета.

Ситуация: организация направила работника в командировку. Несколько дней выпадают на выходные. Как их оплачивать и нужно ли включать в расчет среднего заработка такие выплаты?

Если время нахождения в командировке попадает на нерабочий праздничный день для организации, то такую работу нужно оплатить не менее, чем в двойном размере. Но локальным актом организации, коллективным или трудовым договором может быть предусмотрен и более высокий уровень оплаты.

Рассчитывать средний заработок, оплачивать командировки, больничные и отпускные научим на курсе профпереподготовки «Бухгалтер по зарплате». Научитесь работать в 1С:ЗУП и получите официальный красный диплом на 256 ак. часов. После обучения вы получите диплом, который внесем в ФИС ФРДО.

При этом ч. 2 ст. 113 ТК установлено, что привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни должно производиться с их письменного согласия в случае необходимости выполнения непредвиденных работ. При этом от срочного выполнения работ должна зависеть нормальная работа организации (или ИП) или ее отдельных структурных подразделений.

В случаях из ч. 3 ст. 113 ТК, можно привлечь работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия.

Так как оплата в такие дни получается не по среднему, как за дни командировки, такие выплаты нужно включить в расчет среднего заработка.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.