Как предоставлять отпуск единственному учредителю

Если единственный учредитель организации оформлен по ТК, то ему полагается отпуск. Рассказываем, какие нюансы учесть при предоставлении отдыха и какие штрафы будут, если его не предоставить.

Если с руководителем оформлены трудовые отношения, то на него распространяются общие нормы трудового законодательства. Согласно ст. 273 ТК к единственным учредителям не применяется только гл. 43 ТК.

Предоставлять отпуск единственным учредителям необходимо. Исключение предусмотрено ст. 124 ТК: если предоставление отпуска в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации или ИП, то отпуск по согласию работника могут перенести на следующий рабочий год.

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При этом отпуск нужно использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется. Чтобы заменить работника можно принять на эту должность работника по срочному договору по ч. 1 ст. 59 ТК.

Также запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд. Если работник не ходил в отпуск два года подряд, то в случае проверки Гострудинспекции будет предупреждение или штраф по ч. 1 ст. 5.27 КоАП:

для должностных лиц и ИП — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. ;

для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

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