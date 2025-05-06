Что такое выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП — это официальный документ, в котором собрана вся основная информация о компании или ИП. Она подтверждает, что организация или предприниматель действительно зарегистрированы и действуют на законных основаниях.
ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц.
ЕГРИП — Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Сведения о юрлицах и ИП попадают в госреестры сразу после их регистрации. Если данные меняются, то компании и предприниматели обязаны уведомить об этом налоговый орган. Информация в базах актуализируется, поэтому выписки всегда содержат достоверные данные.
Кому и зачем нужны сведения о госрегистрации юридических лиц и ИП
Сведения из госреестров юрлиц и ИП могут понадобиться в самых разных ситуациях. Например, для внутренней проверки или оценки контрагента. Проверка особенно важна перед заключением сделки — она помогает избежать сотрудничества с недобросовестными или фиктивными компаниями.
Запросить выписку из госреестров могут все заинтересованные лица — физические лица или организации. Проверка нужна собственникам бизнеса, потенциальным партнерам, клиентам, банкам, контролирующим организациям, заказчикам и участникам тендеров.
Услуга по предоставлению выписок регламентирована приказом ФНС от 19.12.2019 № ММВ-7-14/640@.
Для себя
Выписка нужна юридическим лицам и ИП для следующих целей:
Проверить правильность своих регистрационных данных в реестре — например, адрес, виды деятельности, ФИО руководителя.
Убедиться, что изменения, которые подавали в налоговую инспекцию (например, смена адреса или директора), действительно внесены в реестр.
Получить документ для банка, суда, нотариуса, участия в торгах, открытия расчетного счета и других деловых целей.
Обычно компании и ИП запрашивают выписку, чтобы сверить фактические сведения о себе с теми, что указаны в государственном реестре.
Для проверки контрагента
Если вы планируете сотрудничать с новой компанией или предпринимателем, выписка поможет:
Убедиться, что организация или ИП действительно существуют и зарегистрированы официально.
Узнать, кто руководит компанией и какие у нее учредители.
Проверить, не находится ли контрагент в процессе ликвидации или банкротства.
Посмотреть, какая деятельность по ОКВЭД указана у фирмы — соответствует ли это тому, чем она занимается на самом деле.
Проверка контрагента по базе ЕГРЮЛ и ЕГРИП защитит бизнес от фирм-однодневок, неблагонадежных партнеров и мошенников.
Посмотреть сведения о компании или ИП можно в сервисе Клерка «Проверка контрагентов». Для этого достаточно ввести ИНН или ОГРН в поисковую строку и выбрать из списка нужного контрагента. Данные представлены в виде структурированных графиков и таблиц. В разделе «Сводка» можно посмотреть сведения о госрегистрации будущего партнера. А в разделе «Виды деятельности» узнаете, чем занимается контрагент и какая деятельность у него открыта по ОКВЭД. Информацию можно посмотреть на экране или распечатать бумажную версию.
Какие сведения можно получить из выписки
В выписках из госреестров юрлиц и ИП содержится практически вся регистрационная информация о них. Перечень сведений описан в ст. 5 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ.
Выписка ЕГРЮЛ
В выписке о юрлице можно найти:
полное наименование юридического лица;
ИНН и ОГРН — уникальные номера, присвоенные при регистрации;
дату регистрации;
адрес (юридический, фактический);
сведения о руководителе (директоре, учредителях);
деятельность (по классификатору ОКВЭД), в том числе лицензируемая;
информация об уставном капитале;
статус — действует ли организация или прекратила работу.
Получить выписку может любое заинтересованное лицо — сведения находятся в открытом доступе.
Выписка ЕГРИП
В выписке об ИП можно найти:
ФИО;
ИНН;
пол, гражданство;
дату регистрации;
деятельность (по классификатору ОКВЭД), в том числе лицензируемая;
дату прекращения деятельности (если деятельность ИП прекращена).
Есть некоторые особенности: выписка из ЕГРИП не включает адрес предпринимателя — его могут получить только госорганы (суды, СФР и др.) по спецзапросу в ФНС.
Как и где получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Получить выписку о юрлице или ИП можно в электронной или бумажной форме. Заказать отчет, подписанный УКЭП, можно в сервисе ФНС или на «Госуслугах». По запросу госорганов ФНС предоставляет расширенную версию выписки. Рассмотрим подробнее.
Электронная выписка
Выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП в электронной форме можно получить следующими способами:
Для этого необходимо перейти в сервис ФНС и указать в поисковой строке ИНН организации или ИП, а затем нажать «Найти». Отчет генерируется в течение нескольких секунд, после чего его можно скачать на рабочий стол.
2. На «Госуслугах».
Перейти к услуге можно с помощью умного ассистента: нажать на значок поиска на главной странице «Госуслуг» и задать запрос по ключевым словам — «выписка из ЕГРЮЛ» или «выписка из ЕГРИП». Система перебросит в нужный раздел. После этого нужно указать в поисковой строке ИНН и отправить заявление.
На сайте «Госуслуг» отобразится уведомление, что услуга будет оказана в течение пяти рабочих дней. Но на практике это происходит быстрее. Электронная выписка может прийти в личный кабинет пользователя через несколько минут (даже в выходной или праздничный день). Ее можно скачать на рабочий стол ПК или отправить на свой email.
Выписка на бумажном носителе
ФНС выдает выписки в бумажной форме по запросу пользователей. Услуга платная: 200 руб. за обычную выписку, 400 руб. — за срочную. Срок выдачи — от одного до пяти рабочих дней. Срочную выписку выдадут на следующий день, а обычную — через пять рабочих дней.
Порядок получения бумажной выписки:
Подготовьте заявление в произвольной форме. Укажите количество необходимых экземпляров.
К заявлению приложите квитанцию об оплате услуги.
Подайте заявление в местное отделение ФНС одним из способом — принесите лично, отправьте письмом по почте, обратитесь в МФЦ. Узнать адрес налоговой инспекции и записаться на прием можно на сайте ФНС.
Налоговая предоставит выписку тем же способом, каким было отправлено заявление. Например, если обращались через МФЦ, то там же будет и будет вас ждать документ.
Расширенная выписка
Получить расширенную выписку могут госорганы, суды, внебюджетные фонды — для этого они подают спезапрос в ФНС. «Обычному» заявителю такую услугу не окажут.
Порядок подачи заявления тот же, что и на получение бумажной выписки, но есть особенности. Организация заявитель указывает информацию о себе, список запрашиваемых данных, цель запроса.
В расширенную выписку входят более подробные сведения об организации или ИП — адрес и номер телефона, размер долей учредителей и т.д.
Заявление на получение расширенной выписки подается в местное отделение ФНС или онлайн через личный кабинет на сайте ФНС. Для второго варианта потребуется электронная подпись для подписания и отправки заявления.
Срок действия выписки
Срок действия выписки ничем не ограничен. Но нужно понимать, что данные об организации или индивидуальном предпринимателе могут измениться за один день. Чем свежее дата документа, тем меньше риск, что информация окажется недостоверной.
Некоторые организации запрашивают выписки с конкретным сроком действия. Например, для подачи искового заявления в суд важен срок действия выписки — она должна быть получена не ранее чем за 30 дней до обращения в суд (п. 9 ч. 1 ст. 126 АПК). А при продаже доли в уставном капитале выписка должна быть получена в день заключения сделки — в этом случае нотариус сможет удостоверить соглашение.
Уточняйте требования к сроку действия выписки у организации, которая ее запрашивает.
Чем отличается лист записи ЕГРИП от выписки
При регистрации индивидуальный предприниматель получает лист записи ЕГРИП — это документ, подтверждающий факт постановки на учет в налоговом органе.
Какие сведения содержатся в листе записи:
ФИО;
гражданство;
ОГРНИП;
дата постановки на учет;
регистрирующая ИФНС;
сведения о видах деятельности по ОКВЭД;
печать УКЭП, дата выдачи и ФИО ответственного специалиста.
Лист записи выдается индивидуальному предпринимателю или его представителю после регистрации. Выписку может заказать любое заинтересованное лицо с целью получить акутальные данные об ИП.
Когда нужно вносить изменения сведений в ЕГРЮЛ
Организация обязана уведомить ФНС, если меняются ее данные. Налоговая актуализирует сведения в ЕГРЮЛ на основании полученного заявления. Скорректировать информацию в ЕГРЮЛ необходимо, если в юрлице меняются следующие сведения:
название;
организационная структура;
юридический адрес регистрации;
руководитель;
участники общества;
устав;
виды экономической деятельности;
доли в уставном капитале.
Организация должна уведомить налоговый орган в течение семи рабочих дней после появления изменений, требующих корректировки в реестре юридических лиц, если законом не установлено иное (ч. 5 ст. 5 закона № 129-ФЗ). После получения заявления налоговая обновит сведения в течение пяти рабочих дней.
Почему могут исключить из госреестра юрлиц
Исключить юридическое лицо из госреестра может только налоговый орган, если на это есть причины. Например, организация закрывается по собственной инициативе, закрывается по решению суда о банкротстве, реорганизуется (разделяется или входит в состав структурной группы).
Кроме этого, ФНС исключает юрлиц из государственного реестра, если усматривает признаки прекращения деятельности (ст. 21.1 закона № 129-ФЗ):
организация не подавала бухгалтерскую и налоговую отчетность более 12 месяцев;
на банковских счетах юрлица не было операций более 12 месяцев.
За недостоверные данные в ЕГРЮЛ организацию тоже могут исключить из госреестра.
Подведем итоги
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержат актуальную информацию о бизнес-субъектах. Заказать выписку может любое заинтересованное лицо — для личных целей или проверки контрагентов.
Проверка данных о государственной регистрации контрагентов исключит риски сделок с фирмами-однодневками, мошенниками, несуществующими компаниями.
Проверить госрегистрацию юридического лица или ИП можно в сервисе Клерка «Проверка контрагентов». Данные подтягиваются из 40+ источников и предоставляются в структурированной форме. База данных обновляется ежедневно. Защитите свой бизнес от недобросовестных партнеров, налоговых проверок и штрафов.
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