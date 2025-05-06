Сведения о юрлицах и ИП попадают в госреестры сразу после их регистрации. Если данные меняются, то компании и предприниматели обязаны уведомить об этом налоговый орган. Информация в базах актуализируется, поэтому выписки всегда содержат достоверные данные.

Выписка из ЕГРЮЛ / ЕГРИП — это официальный документ, в котором собрана вся основная информация о компании или ИП. Она подтверждает, что организация или предприниматель действительно зарегистрированы и действуют на законных основаниях.

Что такое выписка из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Посмотреть сведения о компании или ИП можно в сервисе Клерка «Проверка контрагентов» . Для этого достаточно ввести ИНН или ОГРН в поисковую строку и выбрать из списка нужного контрагента. Данные представлены в виде структурированных графиков и таблиц. В разделе «Сводка» можно посмотреть сведения о госрегистрации будущего партнера. А в разделе «Виды деятельности» узнаете, чем занимается контрагент и какая деятельность у него открыта по ОКВЭД. Информацию можно посмотреть на экране или распечатать бумажную версию.

Проверка контрагента по базе ЕГРЮЛ и ЕГРИП защитит бизнес от фирм-однодневок, неблагонадежных партнеров и мошенников.

Посмотреть, какая деятельность по ОКВЭД указана у фирмы — соответствует ли это тому, чем она занимается на самом деле.

Проверить, не находится ли контрагент в процессе ликвидации или банкротства.

Узнать, кто руководит компанией и какие у нее учредители.

Убедиться, что организация или ИП действительно существуют и зарегистрированы официально.

Если вы планируете сотрудничать с новой компанией или предпринимателем, выписка поможет:

Обычно компании и ИП запрашивают выписку, чтобы сверить фактические сведения о себе с теми, что указаны в государственном реестре.

Получить документ для банка, суда, нотариуса, участия в торгах, открытия расчетного счета и других деловых целей.

Убедиться, что изменения, которые подавали в налоговую инспекцию (например, смена адреса или директора), действительно внесены в реестр .

Запросить выписку из госреестров могут все заинтересованные лица — физические лица или организации. Проверка нужна собственникам бизнеса, потенциальным партнерам, клиентам, банкам, контролирующим организациям, заказчикам и участникам тендеров.

Сведения из госреестров юрлиц и ИП могут понадобиться в самых разных ситуациях. Например, для внутренней проверки или оценки контрагента. Проверка особенно важна перед заключением сделки — она помогает избежать сотрудничества с недобросовестными или фиктивными компаниями.

Кому и зачем нужны сведения о госрегистрации юридических лиц и ИП

Есть некоторые особенности: выписка из ЕГРИП не включает адрес предпринимателя — его могут получить только госорганы (суды, СФР и др.) по спецзапросу в ФНС.

деятельность (по классификатору ОКВЭД), в том числе лицензируемая;

В выписке об ИП можно найти :

деятельность (по классификатору ОКВЭД), в том числе лицензируемая;

В выписке о юрлице можно найти :

В выписках из госреестров юрлиц и ИП содержится практически вся регистрационная информация о них. Перечень сведений описан в ст. 5 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ .

Как и где получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Получить выписку о юрлице или ИП можно в электронной или бумажной форме. Заказать отчет, подписанный УКЭП, можно в сервисе ФНС или на «Госуслугах». По запросу госорганов ФНС предоставляет расширенную версию выписки. Рассмотрим подробнее.

Электронная выписка

Выписку из ЕГРЮЛ / ЕГРИП в электронной форме можно получить следующими способами: 1. В онлайн-сервисе ФНС. Для этого необходимо перейти в сервис ФНС и указать в поисковой строке ИНН организации или ИП, а затем нажать «Найти». Отчет генерируется в течение нескольких секунд, после чего его можно скачать на рабочий стол. 2. На «Госуслугах». Перейти к услуге можно с помощью умного ассистента: нажать на значок поиска на главной странице «Госуслуг» и задать запрос по ключевым словам — «выписка из ЕГРЮЛ» или «выписка из ЕГРИП». Система перебросит в нужный раздел. После этого нужно указать в поисковой строке ИНН и отправить заявление. На сайте «Госуслуг» отобразится уведомление, что услуга будет оказана в течение пяти рабочих дней. Но на практике это происходит быстрее. Электронная выписка может прийти в личный кабинет пользователя через несколько минут (даже в выходной или праздничный день). Ее можно скачать на рабочий стол ПК или отправить на свой email.

Выписка на бумажном носителе

ФНС выдает выписки в бумажной форме по запросу пользователей. Услуга платная: 200 руб. за обычную выписку, 400 руб. — за срочную. Срок выдачи — от одного до пяти рабочих дней. Срочную выписку выдадут на следующий день, а обычную — через пять рабочих дней. Порядок получения бумажной выписки: Подготовьте заявление в произвольной форме. Укажите количество необходимых экземпляров. К заявлению приложите квитанцию об оплате услуги. Подайте заявление в местное отделение ФНС одним из способом — принесите лично, отправьте письмом по почте, обратитесь в МФЦ. Узнать адрес налоговой инспекции и записаться на прием можно на сайте ФНС. Налоговая предоставит выписку тем же способом, каким было отправлено заявление. Например, если обращались через МФЦ, то там же будет и будет вас ждать документ.

Расширенная выписка