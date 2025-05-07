Перенос бизнеса в облако: кому и зачем это нужно

Облачные платформы — практичное решение для бизнеса любого размера, поэтому их востребованность растет год от года. Они помогают бизнесу быстро развиваться, масштабироваться, при этом оставаясь эффективным и гибким. Облачные технологии упрощают доступ к программным и аппаратным ресурсам, позволяют компаниям использовать большие мощности без огромных вложений в инфраструктуру.

Как устроен процесс переноса корпоративных систем в облако и как он помогает экономить бюджет компании? На эти и другие вопросы отвечает Виктор Журавков, CEO дата-центра ESTT.

Чем облачные технологии полезны для бизнеса

Облачная инфраструктура — это комплекс взаимосвязанных вычислительных ресурсов, включающий серверы (как виртуальные, так и физические), облачные хранилища, такие как S3, и другие сервисы, объединенные в общую сеть. Облачная инфраструктура — современное решение, которое позволяет масштабировать ресурсы во время пиковых нагрузок для обеспечения безопасности данных.

Как правило, решение переехать в облако у бизнеса наступает в момент, когда содержать IT-инфраструктуру в офисе становится слишком дорого или небезопасно. Но есть и другой случай. Компания развивается, смотрит в будущее — ее руководители понимают, что нагрузка и трафик растут, количество клиентов увеличивается, а значит, ожидается рост продаж. Встает вопрос о переводе инфраструктуры в дата-центр.

Это классическая история, например, для бизнеса с SaaS моделью. Например, компания разрабатывает программное обеспечение. Оно может быть еще только в процессе создания, но разработчики уже ищут решение, который закроет будущие запросы и позволит комфортно расширять инфраструктуру и мощности.

Переехать в облако = взять курс на развитие бизнеса

Поскольку облачная инфраструктура, в первую очередь, это масштабируемая модель, она адаптируется под изменения бизнеса. Поменять параметры облачного сервера проще, чем физического. Облако позволяет быстро и выгодно адаптироваться к любым нагрузкам за счет особенностей архитектуры. А еще это дешевле, так как вложиться в облачную инфраструктуру нужно будет только на старте. В перспективе содержать ее экономически выгоднее для компании, чем докупать физические сервера.

Как облачные технологии помогают экономить

Размещение сервера на облаке провайдера — хороший способ сэкономить время и ресурсы компании. Разберем на примере. Вот есть условный офис, в нем стоит сервер. С ним связано море всевозможных рисков. Кроме того, его ПО нужно регулярно обновлять, делать бэкапы, обеспечивать безопасность хранимых на нем данных — для этого нужна IT-команда администраторов, которые будут этим заниматься.

В случае с облачными платформами, все риски берут на себя провайдеры дата-центров. Безопасность данных, обновления и прочее — это уже их головная боль. И пока они заняты тем, чтобы все работало стабильно, у вас высвобождается много времени на развитие своего бизнеса — разработку, налаживание внутренних процессов, увеличение продаж и так далее.

В конечном счете, любой бизнес только выигрывает, если не тратит время и деньги на решение не первостепенных задач и найм лишних специалистов. Поэтому доверить дата-центру свою IT-инфраструктуру — прогрессивное и перспективное решение.

Есть ли риски при передаче ответственности провайдеру

Все зависит от ситуации. Например, клиент решил перенести свою инфраструктуру в дата-центр. Он может запросить конфигурации серверов, связать их с сетью, настроить IP-адреса — сделать все самостоятельно. И, соответственно, своими руками администрировать облачный сервер. Это актуально для SaaS-модели, когда у компании есть свои администраторы, занимающиеся разработкой конкретного ПО. Они знают, как оно работает, какие у него требования, как лучше организовать кластерную сеть и тому подобное.

Другой пример, когда клиент не хочет тратить на это время или не разбирается в IT, он может доверить все процессы провайдеру. Причем, если в самом начале переноса IT-инфраструктуры специалисты дата-центра заметят, что у компании все организовано нерационально, они предложат оптимизацию и приступят к переносу данных после согласования и внесения необходимых изменений в конфигурацию IT-инфраструктуры. Впоследствии они будут администрировать сервер, отслеживать его производительность и оперативно сообщать клиенту о потенциальных проблемах или возможностях для оптимизации, предлагая решения, такие как увеличение объема диска или добавление ядер процессору, для обеспечения стабильной работы.

Проверенные дата-центры гарантируют своим клиентам стабильную бесперебойную работу облачных серверов, техническую поддержку, безопасность данных. Провайдер отвечает за непрерывность всех процессов, за то, что сервер будет всегда доступен и ему ничего не угрожает — никаких кибер- или DDoS-атак. В дата-центре инфраструктура клиента будет функционировать, а не простаивать из-за нарушений работы сервера.

Какие есть требования для компаний к облачной инфраструктуре

Когда бизнес решает перенести инфраструктуру, для него важны сразу несколько параметров. Вот несколько критериев, которые играют роль в выборе платформы.

Доступность и отказоустойчивость

Один из важнейших параметров — надежность дата-центра. Важно посмотреть отзывы клиентов, оценить тарифы, дополнительные услуги и, конечно, прикинуть, насколько это все подходит именно вашей компании. На этом этапе важно выяснить все нюансы, в том числе, как будет обеспечиваться непрерывность работы системы.

У хорошего дата-центра должна быть высокая отказоустойчивость. Если у него неидеальная история, например, были аварии или DDoS-атаки, с которыми не получилось справиться быстро, то скорее всего, клиенты к нему не побегут. Конечно, бывают очень серьезные DDoS-атаки, с ними даже самые мощные дата-центры справляются не сразу. Но это редкий случай.

Скорость работы

В идеале разрывов и задержек у клиента не должно быть никаких. Ищите дата-центры с высоким SLA (99,9% и выше), резервированием каналов связи и истории стабильной работы.

Отказоустойчивость — ключевой параметр. Даже при мощных DDoS-атаках хороший провайдер должен обеспечивать непрерывность сервиса.

Безусловно, можно смотреть каналы связи — как быстро загружается 1 Гб в секунду, 100 Мб и так далее. Это все тоже важно. Потому что если нагрузка на систему предполагается высокая, понадобится широкой канал, а это стоит денег. Если мы в процессе работы видим, что канал клиента забивается, на его сервис идет большой трафик, то рекомендуем его расширить. Окончательное решение клиент принимает уже самостоятельно.

Информационная безопасность

Снова возвращаемся к теме DDoS- и кибер-атак. Прежде, чем выбрать дата-центр, обязательно нужно посмотреть, какие решения он предлагает. Есть центры, которые сотрудничают с компаниями, предоставляющими специальное ПО для защиты. Есть центры, которые предлагают собственные решения.

Важно понимать, что дата-центр может быть очень достойным по отзывам, но каких-то классных комплексов по защите он не предлагает. Зато здесь есть команда системных администраторов, которые перманентно мониторят работу серверов и могут оперативно перенаправить трафик в критической ситуации.

Оперативная работа техподдержки

Техподдержка — очень важный момент. В идеале она должна работать 24 часа все 365 дней в году. Круглосуточно. У хорошего дата-центра большой отдел техподдержки, много сотрудников, которые отслеживают возможные атаки и моментально на них реагируют.

Бывает, днем работают сотрудники техподдержки, а ночью — операторы. Они следят за графиками работы систем дата-центра, отвечают на звонки и, в случае чего, могут принять какие-то меры. Если сбой серьезный, поднимут системных администраторов и в срочном порядке подключат к решению проблем.

Зачем разрабатывать архитектуру системы до мелочей

Чтобы система работала безукоризненно, важно на самом старте внимательно подойти ее разработке: рассчитать объем и производительность инфраструктуры, продумать структуру сервисов информационной безопасности, потом уже запустить систему и поддерживать ее в режиме 24/7.

Надежный продуманный план — залог успеха. Он поможет предугадать риски и «на берегу» найти оптимальные варианты их преодоления. Также проработка архитектуры позволит оценить варианты надстроек в будущем, прикинуть возможности масштабирования и понять, какие конфигурации сервера оптимальны.

Это как строить дом — без проекта ничего хорошего не получится, нужно спланировать все коммуникации, количество комнат и этажей заранее. То же самое и с IT-инфраструктурой. Все клиенты уникальны, у них разные запросы, поэтому одного для всех универсального решения быть не может.

Даже если на первый взгляд бизнесы могут быть похожи, а их запросы идентичны, все равно найдутся важные различия и, соответственно, потребуются разные решения. Например, одному продавцу товаров или услуг важна безопасность данных. Идеальный для него вариант — приватное облако. Для другого продавца этот аспект не столь важен, поэтому для него оптимальным решением будет более простое гибридное облако.

Перспективы развития MSP

Managed Service Provider — сервис удаленного управления инфраструктурой силами провайдера. Администраторы, инженеры, разработчики — все эти специалисты могут подключаться к системе удаленно для решения каких-либо задач. Это реальность и, скорее всего, в будущем все больше функций будет выполняться из дома или любой другой точки на земном шаре.

Присутствие в дата-центре подразумевает физические работы — поменять диск, подключить кабель и тому подобное. Администратору, например, находиться в дата-центре не нужно. К слову, если клиент хочет самостоятельно администрировать свою инфраструктуру, он получает удаленный доступ к ней.

Почему облако — стабильное решение для развивающегося бизнеса

Основное преимущество облачной инфраструктуры — это, безусловно, масштабируемость. Мы можем оперативно подстраивать ресурсы под изменяющиеся потребности вашего бизнеса. Добавлять вычислительные мощности, увеличивать объем хранилища, расширять пропускную способность сети и многое другое.

Меняется бизнес — облачная инфраструктура адаптируется вместе с ним. Это гибкая система, позволяющая быстро наращивать или, наоборот, сокращать ресурсы в зависимости от текущих задач.

В отличие от физического сервера, возможности которого ограничены его аппаратной конфигурацией, облако предоставляет практически неограниченные ресурсы. Модернизация физического сервера — это всегда затраты времени и средств на закупку и установку нового оборудования. С облаком же масштабирование происходит быстро и гибко, часто в автоматическом режиме, либо при помощи специалистов нашей технической поддержки.

Конечно, для некоторых высоконагруженных задач мы рекомендуем использовать выделенные физические серверы, обеспечивающие максимальную производительность и предсказуемость. Однако, для динамично развивающегося бизнеса с потенциалом быстрого роста, облачные решения — оптимальный выбор. Если ваша компания планирует IT-развитие и стремится к масштабированию, облачная инфраструктура — это логичный и перспективный шаг. Даже если ваши текущие потребности невелики, облако предоставляет гибкость для быстрого роста и адаптации к будущим задачам. Облачные решения предоставляют значительно больше возможностей для маневрирования и оптимизации IT-инфраструктуры.