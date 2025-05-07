ИП импортирует медицинский насос: какая ставка НДС будет

При импорте некоторых медицинских товаров действует ставка 0% по НДС. Разбираемся, распространяется ли это правило на насосы.

Ситуация: ИП импортировал насос с кодом ТН ВЭД 9018908409. Какую ставку НДС стоит применять по изделию?

Существует перечень медицинских товаров (утв. Постановлением Правительства от 30.09.2015 № 1042), не облагаемых НДС. В нем есть инфузионные насосы с кодом 32.50.13.160. Относится ли товар ИП к таким насосам, нужно разбираться.

Под одним кодом могут быть разные товары, которые попадают и не попадают под льготу. В Постановлении нет указанного кода ТН ВЭД.

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При этом в Постановлении Правительства от 15.09.2008 № 688 для ставки 10% кода ТН ВЭД 9018908409 в перечне не представлено.

Это значит, что если насос инфузионный, то НДС он не облагается. Если он другой, то применяется ставка 20%.

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